Windows 10, o jakim marzysz? Ciekawy koncept z Modern UI

Jest na czym zawiesić oko.





Użytkowników systemu Windows 10 szalenie interesują wszelkie zmiany w interfejsie, jakich dokonuje Microsoft. Doskonale pokazuje to popularność przeróżnych wpisów publikowanych przez nas w związku z tą tematyką. Niestety, gigant z Redmond nie zawsze podejmuje dobre decyzje. Wygląd Windows 10 w pewnym zakresie na szczęście da się łatwo zmienić za pomocą dostępnych narzędzi systemowych. Ba, wystarczy zainstalować kilka dodatkowych aplikacji, by interfejs Windows 10 odmienić nie do poznania . A co byście powiedzieli na to, gdyby OS rozwijany przez giganta z Redmond wyglądał w taki oto sposób?