AppGameKit Classic za darmo na Steam, trzeba się spieszyć. Silnik do tworzenia gier

porównaniu do poprzednio opisywanego GameGuru, AppGameKit Classic ma o wiele lepsze recenzje na Steam - ostatnie w "większości pozytywne", a wszystkie "bardzo pozytywne", gdy GameGuru ma w rubryce ostatnich recenzji opis opinii jako "mieszane". Poza tym, to bardziej zaawansowane i uniwersalne narzędzie do tworzenia gier. Trzeba wiedzieć zauważalnie więcej, aby obsługiwać ten silnik niż w przypadku GameGuru, ale jest w pełni za darmo jeszcze przez najbliższą godzinę, więc można dać mu szansę.





Jak zdobyć za darmo AppGameKit Classic na Steam?





w tym miejscu) lub znaleźć aplikację w dziale sklepu po włączeniu launchera Steam (dostępny w naszej bazie). Oferta jest mocno ograniczona czasowo, trzeba się wyjątkowo spieszyć. AppGameKit Classic: Easy Game Development można bezpłatnie przypiąć do swojego konta Steam tylko dziś do godziny 19:00. Przy okazji dostępne są też promocje ze zniżkami na różne dodatkowe komponenty dla opisywanej aplikacji.



Aby zdobyć AppGameKit Classic: Easy Game Development należy wejść na kartę produktu Steam () lub znaleźć aplikację w dziale sklepu po włączeniu. Oferta jest mocno ograniczona czasowo, trzeba się wyjątkowo spieszyć. AppGameKit Classic: Easy Game Development można bezpłatnie przypiąć do swojego konta Steam tylko dziś do godziny 19:00. Przy okazji dostępne są też promocje ze zniżkami na różne dodatkowe komponenty dla opisywanej aplikacji.Źródło i foto: Steam

Jak głosi opis na Steam "AppGameKit Classic, to potężny silnik do tworzenia gier, idealny dla hobbystów i niezależnych programistów. Wybierz tworzenie kodu w łatwym do nauczenia AppGameKit BASIC lub skorzystaj z naszych bibliotek w C ++ i XCode. Napisz swój kod tylko raz i łatwo wdrażaj dla wielu platform mobilnych i stacjonarnych."