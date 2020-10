Błąd kalkulatora w iOS 14. Przecinek paraliżuje smartfony Apple

Irytujący bug.

Oprogramowanie Apple wcale nie jest tak idealnie dopracowane, jak sądzą co poniektórzy. Najnowszy błąd w iOS udało się znaleźć w jednej z najczęściej użytkowanych aplikacji - kalkulatorze. Kalkulator w systemie operacyjnym Apple nie radzi sobie najlepiej z wyświetleniem cyfr po przecinku. Występowanie problemu wydaje się być niezależne tak od wersji iOS, jak i modelu telefonu.Nietypowym problemem podzieliła się z nami dziś jedna z czytelniczek, a podobne spostrzeżenia mają redaktorzy Spider's Web . Aplikacja kalkulatora w jej smartfonie iPhone X z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS 14.0.1 ma kłopot z poprawnym wyświetlaniem cyfr po przecinku. Program wydaje się nie odpowiadać na wprowadzanie kolejnych cyfr po wpisaniu pierwszego zera, jednakże po wciśnięciu przycisku ze znakiem równości podaje poprawny wynik działania. Czasami zera widoczne są przed wyświetleniem wyniku, po wprowadzeniu cyfry innej niż zero w ciągu znaków.

Bug w aplikacji kalkulatora na smartfonie iPhone X z iOS 14.0.1. | Źródło: mat. nadesłany przez czytelniczkę

Pomyłki się zdarzają - ta jest tylko drobiazgiem

Problem próbowaliśmy odtworzyć na smartfonach iPhone 8 Plus z iOS 14.0.1, iPhone XR z oprogramowaniem iOS 14.0.2 oraz na tablecie iPad (2018) z iPad OS 14.0.1. W pierwszym i trzecim przypadku cyfry nie były prezentowane, w drugim - owszem. Trudno jednoznacznie orzec czy jest to problem z konkretną wersją systemu (iOS 14.0.1), czy bug występuje wyłącznie na określonych urządzeniach z niektórymi wydaniami softu.Dajcie znać, z jakiej wersji iOS korzystacie, z jakiego smartfonu i czy doświadczacie omawianej tu usterki. Jeśli problem u Was występuje, najpewniej będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wydanie nowej odsłony iOS.Złośliwi zastanawiają się z pewnością jakie niewidoczne błędy skrywa w sobie iOS, skoro programiści Apple nie uniknęli tak trywialnej wpadki w miejscu tak dobrze widocznym. Nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków. Producentom elektroniki przytrafiają się znacznie gorsze pomyłki. Niektórym nawet takieŹródło: mat. własny, Spider's Web