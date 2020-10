Zaprojektował minimalistyczne ikony do iPhone'a, w tydzień zbił fortunę

To się nazywa przedsiębiorczość.

Odkąd w iOS-ie pojawiła się możliwość modyfikacji wyglądu ikon, internet zalała fala mniej lub bardziej udanych projektów. Do tej drugiej kategorii na pewno należy zaliczyć prace projektanta z San Francisco o pseudonimie Traf - nie dość, że zestaw “customowych” ikon jest naprawdę estetyczny, to w 6 dni zarobił ponad 100 tys. dolarów (387 tys. zł) z ich sprzedaży.Jak przyznaje we wpisie blogowym , po wprowadzeniu do iOS-a funkcji skróty w Sieci zauważyć wzmożony ruch. Internauci zaczęli udostępniać swoje interpretacje wyglądu, co skłonił go do stworzenia własnego zestawu ikon. Ich wygląd jest minimalistyczny, utrzymany w monochromatycznej kolorystyce.

Fani iPhone’ów spragnieni personalizacji

Źródło: TrafTraf zaprezentował swój projekt na Twitterze, wyceniając pojedynczy zestaw na 28 dolarów (ok. 108 zł). Mimo że niektórzy internauci od razu zaczęli krytykować zbyt wysoką cenę, pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tuż po publikacji post spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a na konto projektanta w ekspresowym tempie zaczęły spływać pierwsze przelewy.Sukces takich rozmiarów jednak nie byłby możliwy, gdyby nie delikatna pomoc ze strony Marques Brownlee, czyli bardzo popularnego youtubera. W jednym ze swoich nagrań zrecenzował prace Trafa, co spowodowało jeszcze większe zainteresowanie — dzień po publikacji wideo sprzedaż wzrosła z 6 tys. dolarów (ok. 23 tys. zł) do 40 tys. dolarów (ok. 153 tys. zł) Podsumowując: w 6 dni udało się zebrać 3626 transakcji o łącznej kwocie 101528 dolarów (387 tys. zł). Obecnie zarobiona kwota wynosi ponad 140 tys. dolarów (ok. 537 tys. zł) i nadal rośnie.Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Androida użytkownicy iOS-a dotychczas nie mogli ulepszać wyglądu swojego system. Przez długie lata mieli do dyspozycji jedynie zmianę tapety, dzwonka czy kolejności ikon. Dopiero iOS 14 obok zmiany domyślnych aplikacji czy dodawania widżetów wprowadził funkcję skróty (Shortcuts), która pozwala na zmianę wyglądu ikon.Radosna twórczość innych użytkowników |Źródło: zrzut ekranu Twitter Brandon ButchNowość momentalnie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów marki z logo z nadgryzionym jabłkiem. Dali temu wyraz szczególnie na Pintereście, gdzie publikowali swoje prace. Niestety, nie wszystkie były tak udane, jak Trafa.Źródło: BBC, foto: Traf.