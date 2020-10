Ten element Windows 10 działa koszmarnie, poprawy nie widać

Microsoft, poprawcie to, proszę.





Microsoft Store i pooobieeeraaanieee pliiikóóów

Weird flex but okay. | Źródło: mat. własny

Prędkością pobierania danych nie chwalę się Wam bez powodu.

Microsoft bardzo chce, aby użytkownicy systemu Windows 10 polubili zintegrowany z nim sklep z aplikacjami Microsoft Store. Niestety, poza cyklicznym odświeżaniem jego szaty graficznej producent nie robi wiele, aby tak się stało. Ba, zdarzają mu się wpadki pokroju tej z początku 2019 roku, kiedy to w niektórych udostępnianych w sklepie apkach znalazły się zaszyte koparki kryptowalut. Nie o tym jednak będzie dziś mowa. Do stworzenia tego wpisu zachęciła mnie rozmowa z Mateuszem, który w trakcie korzystania z tej wirtualnej platformy dystrybucji cyfrowej, doświadcza tego samego problemu co ja. Założę się, że nie jest on obcy także i Wam.Jeśli uważnie śledzicie wpisy publikowane na łamach naszego serwisu, prawdopodobnie czytaliście moją ciężką przeprawę, związaną z przedłużaniem umowy z Orange. Opisywałem ją tutaj . Po wielu perypetiach ostatecznie udało mi się podpisać umowę z operatorem i sprawić sobie internet o prędkości "do 600 Mbit/s". Prędkość ze względu na specyficzną infrastrukturę oscyluje wkoło zupełnie satysfakcjonującego mnie poziomu. O takiego:W mojej pracy potrzebuję bardzo szybkiego połączenia z siecią. Łącze internetowe wykorzystuję zarówno do pobierania, jak i wysyłania dużych plików. Przeważnie pobieram za jego pomocą gry z platformy Steam i za każdym razem zaskakuje mnie to jak wielki postęp dokonał się na przestrzeni minionych lat w tym zakresie. Zobaczcie tylko jak błyskawicznie ściągać można na dysk pliki o gigantycznych rozmiarach.