Windows 10 zrywa połączenie z Internetem? Ta aktualizacja rozwiąże problem

W końcu ją udostępniono.





Zrywające się połączenie internetowe w Windows - co zrobić?

2020-09 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 2204 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB4577063)

Microsoft nareszcie wydał poprawkę, które ma zażegnać problem zrywającego się połączenia internetowego w systemie Windows 10. Jako jeden ze swego czasu poszkodowanych przez tę usterkę zachodzę w głowę, dlaczego gigantowi z Redmond zajęło to aż kilka miesięcy. Czyżby błąd dotyczył jedynie niewielkiej grupy użytkowników OSu?Problemy z połączeniem Wi-Fi pojawiały się przeważnie na komputerach osób, które zainstalowały Windows 10 May 2020 Update. Na brak łączności narzekało także nieco mniejsze grono korzystających z Windows 10 1909 oraz starszych wersji systemu z pobranymi najnowszymi poprawkami. Bug najpewniej związany był z widniejącym na pasku zadań(Network Connectivity Status Indicator), z którego użytek robi wiele aplikacji, w tym choćby Spotify. Pewne programy w efekcie błędu zawieszały się, inne przechodziły w tryb offline.Co ciekawe, usterka objawiała się dwojako. U jednych następowało zupełne zerwanie połączenia z siecią, a u innych posłuszeństwa odmawiały tylko wybrane narzędzia.Celem naprawy trwającego od trzech miesięcy zamieszania, Microsoft wydał aktualizację opcjonalną systemu Windows. Pobierzecie ją przechodząc do Windows Update, a następnie klikając na napis "Wyświetl aktualizacje opcjonalne". Poprawka figurowała będzie na liście "Inne aktualizacje" (rozwiń ją klikając na odnośnik) jako patch o nazwie: