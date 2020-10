Ten prosty trik pozwala wyłączyć Bing w Menu Start i Windows Search

Warto to zrobić.





Jak wyłączyć Bing w Windows 10?

Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Bing to zintegrowana z systemem Windows 10 wyszukiwarka internetowa, która, mówiąc delikatnie, nie cieszy się przesadną estymą użytkowników oprogramowania Microsoftu. W Windows 10 1909 i starszych wersjach OSu dało się ją łatwo usunąć z Windows Search poprzez dokonanie niewielkiej zmiany w wartości "BingSearchEnabled" rejestrze systemowym. Gigant z Redmond po cichu wyłączył tę opcję w aktualizacji z maja tego roku. Mimo to, istnieje inny sposób. Podamy Wam go na tacy.Dlaczego warto wyłączyć Bing w Windows Search oraz Menu Start? W przypadku starszych komputerów może to znacząco poprawić wydajność działania systemu. Poza tym, Windows 10 zacznie wyświetlać lokalne wyniki wyszukiwania znacznie szybciej, nie musząc szukać odpowiednich słów kluczowych poprzez Bing.Wartość "BingSearchEnabled" zniknęła z rejestru systemowego, ale można ją łatwo zastąpić. Stworzenie odpowiedniego wpisu spowoduje wyłącznie reklam w Windows Search, odcinając komputer od serwerów Microsoft Bing. Same zalety, prawda?Aby wyłączyć Bing w Windows 10:W pasku wyszukiwania wpisz "regedit" i otwórz Edytor Rejestru.W Edytorze Rejestru wyszukaj lokalizację:Jeśli folder Explorer nie istnieje, kliknij PPM na folder Windows i stwórz klucz o nazwie Explorer.Folder Explorer jest domyślnie pusty. Kliknij w jego obrębie PPM i stwórz nową wartość DWORD (32-bitową).