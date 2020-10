Możesz już pobrać tapety z nowego Surface Hub 2S. Są przepiękne

Darmowe tapety nie tylko dla Windows 10.





Tapety z Surface Hub 2S na Windows 10

Wielu z Was zapewne nigdy nie słyszało o Microsoft Surface Hub 2S. Nic dziwnego, bowiem jest to urządzenie nad wyraz nietypowe i w gruncie rzeczy niszowe. Surface Hub 2S wygląda jak kolosalny tablet lub telewizor, ale tak naprawdę jest w pełni funkcjonalnym komputerem z 85-calowym ekranem, pełniącym rolę multimedialnej tablicy dotykowej. W trakcie jego zeszłotygodniowej prezentacji uwagę internautów zwróciły wyświetlane na nim... efektowne tapety. Tapety te można już pobrać i wykorzystać na swoim komputerze z Windowsem 10, zupełnie bezpłatnie. Personalizacja systemu Windows 10 , przynajmniej w podstawowym zakresie, jest stosunkowo łatwa. We wczorajszym poradniku podpowiadaliśmy Wam jak szybko i jak istotnie da się zmienić wygląd oprogramowania Microsoftu. Podstawę stanowi oczywiście zmiana tapety - wskazanym jest, aby rozmiar charakteryzował się wysoką rozdzielczością, jakością i ciekawą kolorystyką. Grafiki Microsoftu z Surface Hub 2S spełniają wszystkie te kryteria.