Personalizacja i zmiana wyglądu Windows 10 w kilku prostych krokach

Poradnik dla początkujących.





Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Zmień wygląd systemu Windows 10 zainstalowanego na swoim komputerze. Personalizacji wyglądu oprogramowania Microsoftu można oczywiście dokonać za pomocą zaawansowanych narzędzi, ale da się to zrobić w pewnym stopniu także bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. W tym poradniku podsuniemy garść sposobów na to, aby odmienić nieco opatrzony już interfejs.



Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób początkujących i średnio-zaawansowanych. Przygotowujemy także test poruszający znacznie dalej idące modyfikacje, które da się uzyskać tylko po zainstalowaniu specjalistycznych narzędzi.



1. Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów

Użytkownicy laptopów od razu po zakupie swojego urządzenia na ogół zmieniają jedynie rozdzielczość ekranu, zupełnie nie interesując się przy tym drugą z kluczowych opcji, wpływających w znaczący sposób na dostępną przestrzeń roboczą. Jeśli po zmianie rozdzielczości na wyższą dalej macie wrażenie, że na pulpicie mieści się stanowczo zbyt mało ikon, powinniście zmienić domyślny rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów.



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Ustawienia ekranu".

3. Rozwiń listę "zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów".

4. Ustaw wartość 100% (lub inną).



Źródło: mat. własny



Kolosalna różnica, prawda? Na laptopach z małymi ekranami o dużej rozdzielczości często automatycznie wybierane jest ustawienie rzędu 150%. Zmiana wartości na 100% sprawi, że zyskacie więcej przestrzeni na ikony, kosztem oczywiście potencjalnego pogorszenia czytelności poszczególnych elementów interfejsu.



2. Zmiana tapety w Windows 10

Trywialne? Oczywiście, pod warunkiem, ze mówimy jedynie o zmianie tapet na jedną z domyślnie proponowanych. Na wszelki wypadek, przypominam jak to zrobić:



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Personalizuj".

3. Z listy "Tło" wybierz "Obraz", ustawiając jeden z domyślnych obrazów lub podając lokalizację własnej tapety na dysku komputera.

4. Dodatkowo, z położonej nieco niżej listy "Dopasowanie" możesz precyzyjnie dopasować daną tapetę do pulpitu.





Źródło: mat. własny



Alternatywnie, w systemie Windows 10 da się ustawić pokaz slajdów. Jak to zrobić?



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Personalizuj".

3. Z listy "Tło" wybierz "Pokaz slajdów".

4. Z listy poniżej wybierz album do pokazu slajdów.

5. Ustal jak często ma zmieniać się tapeta. Możesz wymusić natychmiastową zmianę tapety klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybierając z listy "Następne tło pulpitu".



Domyślne tapety to za mało? Pobierz więcej kompozycji ze sklepu Microsoft Store.



3. Pobieranie kompozycji w Windows 10

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Personalizuj".

3. Z listy "Kompozycje" wybierz "pobierz więcej kompozycji ze sklepu Microsoft Store".

4. Kliknij na interesującą Cię kompozycję.





Źródło: mat. własny



5. Wybierz "Pobierz".

6. Po pobraniu kliknij opcję "Zastosuj".

7. Kompozycje zapisane są w sekcji "Kompozycje".



4. Włącz tryb ciemny lub jasny

Powiem szczerze: nie rozumiem osób, które nadwyrężają swój wzrok trybami ciemnymi aplikacji w dzień. W nocy? Jasne, tryb ciemny wygląda świetnie i nie męczy wzroku. Istnieją jednak internauci kochający ciemne interfejsy i właśnie z myślą o nich Microsoft po długich latach wprowadził alternatywny, ciemny motyw systemowy, działający także w obrębie wybranych aplikacji. Jak go wyłączyć?



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Personalizuj".

3. Przejdź do zakładki "Kolory".

4. Z listy "Wybierz kolor" wybierz interesujący Cię motyw.





Źródło: mat. własny



Jeśli wybierzesz kolor "niestandardowy" i zaznaczysz opcję "automatycznie wybierz kolor wiodący z mojego tła", kolorystyka interfejsu dopasowana będzie do aktualnie ustawionej tapety. Będzie też zmieniała się przy automatycznych zmianach tapet wyświetlanych w ramach pokazu slajdów!



5. Włącz nowe Menu Start

Nie bójmy się tego powiedzieć: dotychczasowe Menu Start prezentuje się fatalnie, a jego interfejs jest przestarzały. Na szczęście w nadchodzącej aktualizacji listopadowej systemu Windows 10 Microsoft zaprezentuje odświeżoną wersję tego elementu interfejsu. Nie musicie jednak czekać na stosowną poprawkę, bowiem



1. Przejdź do Windows Update i kliknij na "Aktualizacje opcjonalne".

2. Zainstaluj poprawkę KB4568831, o ile nie jest jeszcze zainstalowana.

3. Zrestartuj komputer.

4. Otwórz Notatnik lub dowolny inny edytor tekstowy (na przykład NotePad++).

5. Do treści pustego dokumentu wklej:



Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000



6. Zapisz plik na Pulpicie jako plik bez rozszerzenia.

7. Kliknij na pliku prawym przyciskiem myszy i zmień jego nazwę, dopisując na końcu .reg. Operację zatwierdź.

8. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na plik i dodaj wpis do rejestru systemu.

9. Zrestartuj komputer, a Twym oczom ukaże się nowe Menu Start.





Nowe Menu Start w Windows 10. | Źródło: mat. własny



Uwaga: modyfikowanie rejestru systemu nie jest działaniem oficjalnie zalecanym przez Microsoft i dokonujecie go na własną odpowiedzialność.



6. Wybierz dominujący kolor w systemie Windows 10

Być może nie chcecie aby kolorystyka interfejsu była dostosowywana do w danym momencie wyświetlanego obrazu tła. Wolicie wybrać własny kolor dominujący? Proszę bardzo.



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit.

2. Wybierz opcję "Personalizuj".

3. Przejdź do zakładki "Kolory".

4. Przy "Wybierz kolor wiodący" odznacz opcję "automatycznie wybierz kolor wiodący z mojego tła".

5. Wybierz jeden z kolorów zaprezentowanych poniżej lub wybierz kolor niestandardowy.

6. Jako kolor niestandardowy można wybrać dowolny odcień z palety RGB - wystarczy wpisać kod koloru.



