iOS 14 powoduje poważne problemy na sprzętach Apple

iOS 14 nie taki wspaniały, jak zapowiadano





fot. Simon Daoudi - Unsplash

Aktualizacja oprogramowania smartfonów Apple do iOS 14 mogła okazać się niezbyt dobrym wyborem dla wielu użytkowników. Okazuje się bowiem, że sam system nie został dopracowany tak, jak trzeba i powoduje problemy na iPhone’ach. Jednym z nich jest, ale amerykańska firma potwierdza kolejne usterki, które mogą nękać posiadaczy sprzętów z jabłkiem w logo. Wygląda więc na to, że możemy spodziewać się serii szybkich aktualizacji rozwiązujących opisywane błędy.W oficjalnym poście Apple ujawniło siedem istotnych problemów związanych z danymi oraz działaniem sprzętów na baterii podczas wykorzystania oprogramowania iOS 14. Co ciekawe, na liście znalazł się także watchOS 7 przeznaczony na inteligentne zegarki z jabłkiem w logo. Amerykanie twierdzą, że jedynym rozwiązaniem pozwalającym na przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy oraz poprawnego działania urządzeń, jest…Apple zwraca uwagę, iż problemy powiązane z iOS 14 dotyczą takich aplikacji, jak Aktywność, Zdrowie oraz Fitness, a także przekładają się naPatrząc jednak na problem z drugiej strony, dobrze że można go rozwiązać relatywnie niskim kosztem, bez konieczności „grzebania” w samym oprogramowaniu. Owszem, przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych to nic przyjemnego –Bardzo możliwe jednak, że Apple przyspieszy wydanie poprawki dla iOS 14 i zamieści ją w nowej, mniejszej aktualizacji,Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać albo… przywrócić smartfona do ustawień fabrycznych. Źródło: Forbes