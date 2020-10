Następny Windows już z jądrem Linuxa? Microsoftowi może się to opłacać

Teoria nie do końca wyssana z palca.

Przywołajmy kilka faktów

Przez ostatnie kilka lat mogliśmy obserwować stopniowe ocieplanie relacji między Linuxem a Windowsem. Świadczyć o tym może choćby wprowadzenie Windows System for Linux 2 (WSL2) czy trwające prace nad linuxową wersją przeglądarki Edge . Eric S. Raymond, czyli pisarz oraz programista znany też jako ESR, poszedł o krok dalej i zaryzykował tezę, że kolejne wydanie Windowsa może się opierać już na linuxowym kernelu.Teoria w pierwszej chwili wzbudza uśmiech na twarzy, lecz po zapoznaniu się z argumentacją, należy przyznać, że dla Microsoftu bliskie relacje z Linuxem mogą się nawet opłacać. ESR we wpisie blogowym zauważa, że do 2010 roku model biznesowy Microsoftu głównie opierał się na sprzedaży oprogramowania. Użytkownik zwykle kupował pudełko, nabywając przez to dożywotnią licencję. To tak w dużym skrócie.Po 2010 roku wszystko się jednak zmieniło. Uruchomiono wtedy usługę chmurową, przez co firma zaczęła przechodzić na model SaaS (Software-as-a-Service). Dziś to właśnie Azure generuje najwięcej przychodów, sprawiając jednocześnie, że pozycja samego Windowsa wewnątrz Microsoftu nieco osłabła.