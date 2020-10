Monite - ochrona przed niebezpiecznymi produktami (recenzja)

Aplikacja, którą powinien zainstalować każdy.





Monite – aplikacja z alertami na temat wadliwych produktów

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł-48,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Zaniedbania, błąd ludzki czy wreszcie czysty przypadek - przyczyn trafiania na rynek wadliwych produktów jest cała masa. W przypadku niektórych kategorii (np. zabawki, żywność) błędy producentów mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Nie każdy ma jednak czas, by śledzić regularnie komunikaty wydawane przez różnego rodzaju instytucje rządowe.Monite to aplikacja, która rozwiązuje ten problem. W jednym miejscu zbiera bowiem alerty z oficjalnych źródeł krajowych i zagranicznych. Dodatkowym atutem jest skaner produktów i możliwość śledzenia wybranych kategorii.Po wyborze kraju wyświetlona zostaje lista aktualnych komunikatów i ostrzeżeń na temat niebezpiecznych produktów. W przypadku Polski alerty pochodzą z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostępna jest również wyszukiwarka, możliwość wyboru kategorii i śledzenia wybranych tagów. W przypadku pojawienia się nowych komunikatów aplikacja wyświetli powiadomienie. Skaner kodów kreskowych pozwala z kolei na szybkie przeszukanie bazy dla konkretnego produkty.Aplikacja do działania wymaga połączenia z internetem. Czasami zdarzały się przycięcia i ociężale działające menu. Obecnie możemy korzystać ze wszystkich funkcjonalności za darmo (wcześniej twórcy limitowali m.in. skaner kodów kreskowych).Monite to ciekawy projekt. Informacje na temat niebezpiecznych produktów powinny być szeroko dostępne. Zdecydowanie warto mieć tę aplikację na swoim smartfonie.