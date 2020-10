WhatsApp w końcu otrzyma nowość, na którą czekało wiele osób

Ucisz swoich znajomych.





Wyciszanie rozmów w WhatsApp

Jakich funkcji brakuje w aplikacji WhatsApp? Przypuszczam, że gdybym takie właśnie pytanie zadał czytelnikom naszego serwisu, otrzymałbym bardzo zróżnicowane odpowiedzi. Wydaje mi się jednak, że wielu z nich powiedziałoby, że popularny komunikator internetowy powinien mieć opcję permanentnego wyciszania wybranych rozmówców. Jeśli sami wskazalibyście na tę funkcję, miło mi poinformować, że wkrótce trafi ona do WhatsAppa.Każdy ma w gronie swoich znajomych osoby, które zamiast napisać jedną, rozbudowaną wypowiedź, wysyłają komunikaty składające się z jednego, dwóch, może trzech słów na raz. Częściowym rozwiązaniem jest całkowite wyciszenie dźwięku powiadomień. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wyczekujemy na ważną wiadomość od innego rozmówcy? Tu z odsieczą przychodzi opcja wyciszania rozmówcy. WhatsApp od dłuższego już czasu oferuje możliwość wyciszania znajomych. Do tej pory swoje kontakty dało się uciszać jedynie na 8 godzin, tydzień lub rok. Wkrótce ostatnią z opcji zastąpi ta znana z komunikatora Facebook Messenger , a użytkownik WhatsAppa dostanie możliwość "mute'owania" znajomych aż do czasu zdjęcia wirtualnej blokady.