Nowa funkcja Windows 10 ostrzeże przed awarią dysku

Użyteczna nowość.





Windows 10 ostrzeże przed awarią dysku SSD

Awaria dysku twardego to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać użytkowników komputerów. Sporo mówi się o konieczności cyklicznego tworzenia kopii zapasowej najważniejszych danych, ale powiedzmy sobie uczciwie: mało kto ją robi - oczywiście do czasu. Nowoczesne dyski SSD są na szczęście znacznie mniej podatne na awarie od mechanicznych dysków HDD, ale nie znaczy to, że czasami nie kończą swoich żywotów przedwcześnie. Microsoft postanowił ułatwić życie osobom korzystającym z systemu Windows 10 oraz pamięci półprzewodnikowych.W najnowszej odsłonie systemu Windows 10 Build 20266 przeznaczonej dla członków programu Windows Insider , wprowadzono interesujące novum. Oprogramowanie Microsoftu otrzymało funkcję wyświetlania powiadomień o kondycji dysku SSD. Użytkownik dowie się czy nośnik danych jest w dobrym stanie i będzie mógł powziąć informację na temat tego, przez jak długi czas dysk powinien pracować w sposób bezawaryjny. Dzięki temu każdy otrzyma szansę na zarchiwizowanie kluczowych plików w odpowiednim momencie.