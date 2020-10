Google potwierdza moje przypuszczenia. Radar Soli powróci

Niekoniecznie w smartfonie.





Google nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Google Pixel 4 był smartfonem nieszablonowym ze względu na jedną z zastosowanych technologii. I nie mam tu na myśli trybu astrofotograficznego (chociaż niewątpliwie także jest warty uwagi), ale radar Soli. Umożliwia on interakcję ze smartfonem za pomocą ruchów dłoni i palców bez dotykania samego urządzenia. Wprawdzie kamerki też to w pewnym zakresie umożliwiają, jednak jest to technologia bardziej ograniczona i dużo mniej skuteczna w ciemnych warunkach oświetleniowychRadar Soli moim zdaniem był jednym z najciekawszych elementów omawianego Pixela, więc zasmucił mnie fakt, że Google usunął go w Pixelu 5.Domyślałem się jednak, że firma nie porzuci rozwijanej latami technologii ot tak. Potwierdzają to najnowsze wieści.Według informacji z serwisu The Verge radar Soli jeszcze wróci na rynek. Informację zdradził Rick Osterloh - wiceprezes działu sprzętowego Google'a. Niestety nie wiadomo, w którym urządzeniu. Technologia ma bardzo duży potencjał, więc opcji jest sporo.