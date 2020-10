Specjalny Menedżer Zadań dla graczy w Windows 10. Sprawdź jak go pobrać

Tak wygląda cały Xbox Game Bar po włączeniu nowego komponentu (widoczny na środku) / foto. Instalki

Standardowo do Menedżera Zadań przechodzimy skrótami klawiszowymi lub zwyczajnie wyszukując program w Menu Start Windowsa. Najszybsza (choć niedostępna w starszych systemach Microsoftu) kombinacja, to [Ctrl] + [Shift] + [Esc]. Starszą metodą jest [Ctrl] + [Alt] + [Delete], co wywołuje ekran z menu, w którym dopiero możemy wybrać Menedżera Zadań. A jak wejść do odpowiednika z paska Xbox Game Bar? Moduł wywołujemy za pomocą skrótu [Windows] + [G] (literka G do łatwego skojarzenia z nawą funkcji Game Bar). Dopiero tam na pasku odszukujemy ikonę z opisem "Zasoby" (przypomina wskaźnik ze wskazówką z deski rozdzielczej samochodu czy licznik przepustowości łącza w popularnych programach do mierzenia szybkości naszego przyłącza internetowego).Domyślnie pokazuje się w formie zwiniętej, ale klikając na "Pokaż więcej" dostajemy dłuższą listę podzieloną na trzy kategorie (aplikacje, procesy w tle, procesy Windowsa). Opcjonalnie można przypiąć moduł na stałe (podobnie jak część innych widgetów z Xbox Game Bar), aby pokazywał się także po zamknięciu poglądu całego Game Bara. Pasek Xbox nie powoduje wyjścia z gry czy jej zminimalizowania, więc jest ciekawym narzędziem dla graczy, ale nie tylko. Można go wywołać w dowolnym momencie, niekoniecznie tylko podczas odpalenia gry.