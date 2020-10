Google wyłączy próżność. Pixele nie poprawią Ci twarzy

Wszystko przez aktualizację, która wbrew pozorom ma dużo sensu.





wywoływać problemy z samooceną.

Google znalazł rozwiązanie

Wygładzanie twarzy, wyrównywanie kolorytu, wybielanie zębów i rozjaśnianie oczu - smartfony potrafią zrobić prawdziwy retusz twarzy i wyraźnie upięknić człowieka a nawet odmłodzić o kilka lat. Człowiek ma tendencję do traktowania wynikowego wizerunku jako punktu odniesienia i porównuje się z nim, co możeSmartfony z serii Google Pixel także zostały wyposażone w podobne filtry. Google jednak planuje zmienić nieco ich implementację.Google Pixele mają dostać aktualizację, która domyślnie wyłączy upiększanie. Dotyczy ona następujących modeli: Google Pixel 5, 4a 5G i 4a. Nie oznacza to jednak, że znikną permamentnie z systemu. Będą one cały czas dostępne dla użytkownika, jednak po poprawce użytkownik będzie musiał je ręcznie włączyć.