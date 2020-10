Mapy Google ze świetnymi nowościami dla trybu Live View

Źródło: Google

Mowa dokładnie o czterech usprawnieniach. Przede wszystkimpozwalających na lepsze rozeznanie terenu. Na mapie zaznaczone zostaną najbardziej znane i wyróżniające się miejsca po to, by używając trybu Live View szybciej zorientować się, co do swojego położenia. Google podaje przykład Empire State Building w Nowym Jorku oraz panteonu w Rzymie. Oznaczone zostaną także parki czy lokalne atrakcje.Na samym początku znaczniki będą dostępne wyłącznie w Amsterdamie, Bangkoku, Barcelonie, Berlinie, Budapeszcie, Dubaju, Florencji, Istambule, Kuali Lumpur, Kyoto, Londynie Los Angeles, Madrycie, Milanie, Monachium, Nowym Jorku, Osace, Paryżu, Pradze, Rzymie, San Francisco, Sydney, Tokyo oraz Wiedniu. Z czasem lista zostanie rozbudowana.Osoby korzystające z nawigacji otrzymają także. Na ekranie szczegółów trasy pojawi się specjalny przycisk. Ta opcja pomóc ma w momencie, kiedy będziemy musieli skorzystać z kilku sposobów komunikacji (samochód, pociąg, wędrówka pieszo) i niemożliwe jest uruchomienie Live View dla wszystkich odcinków.Jedną z najciekawszych nowości jest. Jeśli jakiś znajomy dzieli się z nami miejscem swojego pobytu, to już niedługo będziemy mogli kliknąć na jego ikonę i wyświetlić trasę korzystając właśnie z Live View. Ma to okazać się przydatne szczególnie w momencie, kiedy zwykła nawigacja niekoniecznie daje radę w parkach czy tego typu miejscach.Live View to od teraz także ulepszone znaczniki. Najlepiej widać to na przykładzie udostępnionym przez Google., co przyczynić ma się do zmniejszenia przypadków zgubienia się podczas trasy i zwiększyć komfort użytkowania aplikacji.Wszystkie powyżej wspomniane nowości zostaną wdrożone do Map Google na Androida oraz iOSŹródło i foto: Google