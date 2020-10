Pakiet graficzny CorelDraw, PaintShop Pro, CorelCad za bezcen w Humble Bundle

Zestawienie wszystkich pakietów w najnowszym Humble Software Bundle / foto. Humble Bundle



Aby zdobyć elementy ze średniego progu, trzeba przebić średnią wpłatę z danej chwili. W momencie pisania tekstu, to minimum 22,72 euro (około 100 złotych). Znajdziemy w nim PaintShop Pro 2020 z bogatym zestawem dodatkowych zasobów i ParticleShop (plugin do innych programów graficznych, w tym AfterShot, CorelDraw i PaintShop Pro) z 11 pędzlami. Jeśli nie znacie PaintShop Pro, to najbardziej popularna płatna alternatywa dla Adobe Photoshopa, która pozwala na bardzo zaawansowaną pracę na rastrowej (zwykłej stworzonej z pojedynczych pikseli) grafice.



Najtańsza paczka, to zawsze koszt około jednego euro. Za 84 eurocenty (niecałe 4 złote), można stać się posiadaczem programu Corel AfterShot 3 Standard. Stworzono go główne w celu obróbki i katalogowania zdjęć typu RAW, choć AfterShot da się wykorzystać też dla plików graficznych niebędących surowymi danymi z aparatów.

115 złotych za pakiet Corel warty ponad 7600 złotych





Stała kwota 25,43 euro (około 115 złotych), to już najbardziej znany edytor grafiki wektorowej (pliki zbudowane na bazie formuł matematycznych o możliwym dowolnym stopniu powiększenia bez utraty jakości) CorelDraw Graphics Suite 2020, a do tego świetny do projektowania CorelCad oraz Corel Painter 2020 przeznaczony do odręcznego malowania na tabletach graficznych czy przy użyciu ekranów dotykowych. Poza tym znów paczka pędzli i innych dodatków. Oczywiście drugi pakiet zawiera też pierwszy, a trzeci oba poprzednie.