Ranking VPN 2020. Oto najszybsze VPN na rynku

Który VPN jest najszybszy?

Procedura testowania VPN

Który VPN jest najszybszy?

Który VPN jest najlepszy? Na tak postawione pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niemiecka niezależna organizacja AV-TEST przeprowadziła jednak test, który powinien rozwiać wątpliwości co do tego, który VPN jest najszybszy. Patrząc na wyniki "niezależnego" raportu opublikowanego 28 września bieżącego roku, warto mieć gdzieś z tyłu głowy fakt, iż powstał on na zlecenie NordVPN.W szranki w teście organizacji AV-TEST stanęło łącznie siedmiu popularnych usługodawców VPN:Podczas dokonywania pomiarów pod uwagę brano wyłącznie prędkości pobierania i wysyłania plików. Szkoda, iż nie uwzględniono na przykład niezwykle ważnego opóźnienia.Parametry pracy mierzono łącząc się z serwerami na zachodnim wybrzeżu US, w Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Każdy z nich miał być położony maksymalnie blisko osoby przebywającej w tamtych lokacjach i przeprowadzającej pomiary. Prędkości mierzono za pomocą znanego serwisu speedtest.net. Pomiary przeprowadzono pięciokrotnie, z minutowym odstępem pomiędzy nimi.W teście w większości kategorii zdecydowanie wygrał NordVPN. Poległ jedynie w kwestii średniej prędkości pobierania danych w... Europie. Tutaj pierwsze miejsce zajął Private Internet Access osiągając wynik 256,1 Mb/s. NordVPN uzyskał minimalnie niższy rezultat 255,9 Mb/s. Jak widzicie, z punktu widzenia Polaka NordVPN nie musi wcale być najlepszym wyborem - abstrahując już w ogóle od tego, że w teście nie uwzględniono wielu popularnych w Europie dostawców tego rodzaju usług.