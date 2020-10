Sztuczna inteligencja wskrzesiła na zdjęciach 54 rzymskich władców

Zobacz, jak cesarze Rzymu wyglądali w rzeczywistości.

Wizerunek piątego cesarza rzymskiego – Nerona. | Źródło: Daniel Voshart

Nietypowe zajęcie

Kaligula, trzeci cesarz rzymski. | Źródło: Voshart

„W rekonstrukcji kryminalistycznej potrzebne są na przykład tylko istotne informacje o włosach, skórze, znanych bliznach i innych cechach fizycznych.”

„Znajomość aspektów osobowości może wywrzeć na artystę negatywny wpływ, prowadząc do stworzenia portretu odzwierciedlającego wypaczone postrzeganie jego bohatera.”

Projekt Vosharta, który powstał jako odskocznia od kwarantanny w związku z trwającą pandemią, był niezwykle pracochłonny. Mężczyzna potrzebował aż dwóch miesięcy, aby zebrać zdjęcia wszystkich rzeźb i inne źródła, które zamierzał wykorzystać do odtworzenia twarzy cesarzy Rzymu. Przygotowanie każdego z portretu zajęło mu średnio 15 do 16 godzin, a w sumie przygotował on kilkadziesiąt takich portretów – aż 54.Voshart nie ukrywa, że nie jest specjalistą w dziedzinie historii Rzymu, a tym bardziej jego władców. To było jednak ogromną zaletą podczas pracy nad projektem. Niewiedza na temat cesarzów Rzymu pozwoliła mu odtworzyć ich twarze bez jakichkolwiek uprzedzeń., wyjaśnił Voshart.Wszystkie portrety stworzone przez Vosharta znajdziecie na jego stronie internetowej . Co ciekawe, portrety te można kupić w sklepie Etsy i przyozdobić nimi dom czy biuro.Źródło: Medium , fot. tyt. Daniel Voshart