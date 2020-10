Google Play Pass wchodzi do Polski. Ile kosztuje i jak działa?

Nowość dla użytkowników Androida.





Google ogłosiło dziś, że usługawchodzi do Polski i zostanie uruchomiona na urządzeniach z Androidem już w tym tygodniu. Dzięki niej użytkownicy mają dostęp do setek aplikacji i gier bez reklam i zakupów w aplikacji. Korzystanie będzie można rozpocząć od miesięcznego okresu próbnego, a subskrypcje dostępne będą w pakietach miesięcznych i rocznych.Play Pass to usługa subskrypcyjna, która zapewnia dostęp do aplikacji i gier – bez reklam i zakupów w aplikacji. W kolekcji Play Pass użytkownicy znajdą setki tytułów – od gier, które pomogą im się zrelaksować, po aplikacje zwiększające produktywność. Ponadto ulubione klasyki, takie jak np. Sonic the Hedgehog, a także znane wszystkim tytuły m.in. Monument Valley, Terraria czy Star Wars: Knights of the Old Republic. Inne warte uwagi pozycje, to między innymi LIMBO, This War of Mine czy Teslagrad. Co miesiąc pojawiać się będą również kolejne aplikacje i gry - nowe wydania, takie jak Olo Loco i Bright Paw czy świetne tytuły – Dakka Squadron od Phosphor albo seria Worms od Team17, które pojawią się pod koniec tego roku.