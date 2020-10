Messenger integruje się z Instagramem. To już oficjalne

Proces łączenia aplikacji trwa.





Messenger + Instagram = łatwiejsza komunikacja

Źródło: Facebook

Mark Zuckerberg stwierdził swego czasu, że planuje stworzyć lepsze połączenie pomiędzy Facebookiem, Messengerem, Instagramem oraz WhatsAppem. Już teraz można śmiało stwierdzić, iż nie były to słowa rzucone na wiatr. Wprowadzono bowiem niezwykle istotne zmiany, które to potwierdzają. Pierwsze doniesienia o integracji Messengera z Instagramem pojawiły się w sierpniu bieżącego roku. Mieliśmy wtedy do czynienia wyłącznie z testami nowej funkcji, której finalne wprowadzenie stało pod znakiem zapytania. Teraz śmiało możemy postawić już kropkę, ponieważ „plotki” zostały potwierdzone przez przedstawicieli Facebooka.W oświadczeniu wyczytać możemy, że głównym powodem zmian jest udostępnienie użytkownikom „dostępu do najlepszych funkcji przesyłania wiadomości, niezależnie od posiadanej aplikacji”. Tak naprawdę mamy do czynienia z przeniesieniem Messengera ze wszystkimi najważniejszymi usprawnieniami, lecz odpowiednio dostosowanego pod Instagrama Deweloperzy wymieniają: bezproblemowe łączenie się ze znajomymi i rodziną, wspólne oglądanie, sekretne wiadomości, naklejki selfie, kolory czatu, skróty do ulubionych emotikon, przekazywanie treści do pięciu osób, odpowiadanie na wiadomości, animowane efekty wiadomości, decydowanie o tym, kto może wysłać wiadomość bezpośrednią oraz ulepszone zgłaszanie nieodpowiednich treści.