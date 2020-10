Genialny edytor zdjęć trafi do aplikacji Zdjęcia Google

Lepsze zdjęcia w mgnieniu oka.





Zdjęcia Google same poprawią wasze fotografie

Źródło: Google

Zdjęcia Google od dłuższego czasu nie są już wyłącznie aplikacją pozwalającą na przechowywanie grafik w chmurze. Umożliwia ona również między innymi ich „obróbkę”. Koncern postanowił właśnie rozbudować tę funkcję i zaprezentował przeprojektowany edytor. Wygląda naprawdę świetnie.Sztuczna inteligencja. Te dwa słowa tak naprawdę definiują zmiany wprowadzone w obrębie usługi . Od teraz użytkownik może skorzystać z dobrodziejstw algorytmów uczenia maszynowego. Wykryją one niedoświetlone oraz krzywe zdjęcia, a następnie je poprawią. Zasugerują również zmiany w innych obszarach. Ciekawą nowością jest tzw. „color pop” pozwalająca na wypełnienie tła wybranym kolorem. Oczywiście wszystkie rozwiązania są opcjonalne i nadal można korzystać z trybu manualnego.Ten z kolei został unowocześniony i tak naprawdę zupełnie przeprojektowany.Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi sekcjami jest więc nie tylko prostsze, ale dosyć wygodniejsze i przystosowane do obecnych standardów.Powyżej opisane usprawnienia trafią do wszystkich użytkowników Zdjęć Google na Androida . W lepszej pozycji znajdą się jednak posiadacze smartfonów marki Pixel. Do ich dyspozycji zostanie oddany chociażby. Tutaj także zadziała sztuczna inteligencja. Pozwoli ona na dowolne zmienianie położenie światła w zdjęciach portretowych. Trzeba przyznać, że funkcja brzmi i prezentuje się naprawdę świetnie.Google rozpoczęło wdrażanie aktualizacji wczoraj (30.09). Osobiście nie mam jeszcze odświeżonego edytora – jeśli jesteście w podobnej sytuacji, to po prostu należy uzbroić się w cierpliwość. Za kilka dni nowości powinny trafić już do wszystkich.Źródło i foto: Google