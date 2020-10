Fatalne wyniki Linuxa. Systemy operacyjne 09/2020

To nie będzie rok Linuxa.

Jak do tego doszło, nie wiem? Udziały poszczególnych systemów operacyjnych w rynku komputerów osobistych nie zmieniają się na ogół dynamicznie. Tym bardziej dziwi sytuacja, jaka wydarzyła się na przestrzeni sierpnia i września bieżącego roku. Dane opublikowane przez NetMarketShare rzucają światło na gwałtowny spadek popularności Linuxa. Co dokładnie się wydarzyło?Mam całkiem niezłą pamięć i pamiętam doskonale, że z początkiem września bieżącego roku wiele osób cieszyło się wzrostem popularności Linuxa w ujęciu rocznym. Wzrost ten był niemały, bowiem w sierpniu 2020 roku otwartoźródłowe oprogramowanie zainstalowane było na 2,69% wszystkich maszyn - znacznie większej ich liczbie niż w sierpniu 2019 roku (1,72%). Mimo tego, dało się zauważyć spadek popularności względem lipca 2020 roku, kiedy to Linux zainstalowany był na 3,57% urządzeń. Z przykrością zawiadamiam, że popularność Linuxa w dalszym ciągu spada.

Popularność systemów operacyjnych na komputerach osobistych w sierpniu 2020 roku. | Źródło: mat. własne z NetMarketShare

Popularność systemów operacyjnych na komputerach osobistych we wrześniu 2020 roku. | Źródło: mat. własne z NetMarketShare

Windows 10 zyskuje na popularności, Windows 7... też

Udziały poszczególnych wersji systemów operacyjnych w rynku komputerów osobistych - sierpień 2020. | Źródło: mat. własne z NetMarketShare

We wrześniu 2020 roku Linux gościł zaledwie na 1,47% komputerów (spadek o 1,22 pp. względem sierpnia). Mocno na popularności względem poprzedzającego miesiąca we wrześniu zyskał Windows 10 (wzrost z 86,98 do 88,32%), a nieznacznie nawet macOS (z 9,55 na 9,72%). Dlaczego Linux traci na popularności? Zastanawialiśmy się nad tym w sierpniu wspólnie z czytelnikami, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znaleźliśmy.Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że zmodowane wersje Windowsa 7 mogą "podkradać" część użytkowników Linuxowi. Sugeruje to wzrost popularności niewspieranego już oprogramowania, z którego we wrześniu tego roku korzystało 22,77% użytkowników komputerów. Windows 10 zainstalowany był na 61,26% maszyn (60,57% w sierpniu 2020 r.). Co dwudziesty użytkownik komputera (5,11%) korzysta z macOS X 10.15. Niewiele mniej wciąż korzysta z systemu Windows 8.1 (2,99%). Windows XP z niezmienionym wynikiem 0,78% plasuje się tuż przed "ósemką" i macOS X 10.12.