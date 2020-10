Dominacja Chrome w końcu słabnie. Przeglądarki internetowe 09/2020

Idą wielkie zmiany?





Udziały w rynku przeglądarek - wrzesień 2020

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Internet zmienił się nie do poznania. Nie chodzi oczywiście tylko o jego zawartość, ale także technologie związane z prezentacją oraz przeglądaniem treści. Popularność przeglądarek internetowych zmieniała się mocno w czasie, ale aż do 2009 roku niepodzielnie rządził Internet Explorer z udziałem aż 58,1% rynku. Tak, większość internautów korzystała z narzędzia, które dziś jest obiektem drwin. Od 2009 roku na popularności zaczął zyskiwać Chrome, który po objęciu przewagi z początkiem obecnej dekady nie utracił palmy pierwszeństwa po dziś dzień. Czy sytuacja zaczyna się zmieniać?Najnowsze dane publikowane przez NetMarketShare rzucają światło na popularność poszczególnych przeglądarek internetowych dla komputerów osobistych we wrześniu bieżącego roku. Pokazują one jasno, że Chrome po przekroczeniu granicy imponujących 70% udziałów zaczyna tracić uznanie internautów. We wrześniu z aplikacji korzystało 69,94% użytkowników PCtów. W sierpniu wynik ten wynosił 70,89%, a w lipcu - 71,11%. Tendencja jest wyraźnie spadkowa. Kto zyskuje kosztem programu Google? Microsoft! Microsoft Edge z silnikiem Chromium może się pochwalić już 8,84% udziałów w rynku. W sierpniu wynik ten kształtował się na poziomie 8,52%, a w lipcu 8,09%. Wzrost robi wrażenie, ale nie powinien dziwić. Dostarczana wraz z systemem Windows nowa przeglądarka Microsoftu jest naprawdę świetna i w niczym nie przypomina stareńkiego Internet Explorera oraz poprzedniego rozwiązania z wolnym, przestarzałym silnikiem. Powinniście ją wypróbować, serio.