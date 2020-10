Lekki Linux na stary komputer? Ranking najlepszych dystrybucji

Szansa na drugą młodość dla wiekowego sprzętu.

Źródło: puppylinux.comŚwietny i przede wszystkim lekki system, którego motywem przewodnim jest tytułowy szczeniaczek. W przeciwieństwie np. do Debiana nie jest to jedna dystrybucja, a raczej ich zbiór. Linux Puppy można uruchomić z CD, karty flash czy nośnika pamięci USB, i to bez konieczności instalacji. Wśród dostępnego oprogramowania raczej nie znajdziecie bardzo popularnych aplikacji.Wersja 9.5 oferuje m.in. Rox Filer, klienta poczty Claws Mail, edytor dokumentów Abiword, przeglądarkę internetową Palemoon oraz klienta czatu IRC HexChat. Dostęp do repozytoriów Ubuntu Focal Fossa pozwala na wzbogacenie naszego systemu w kolejne programy. Wymagania systemowe? Są naprawdę minimalne. Ważący zwykle (w zależności od wydania) ok. 300 MB system działać będzie na dwurdzeniowym, 64-bitowym procesorze wspomaganym przez 2 GB RAM-u.Źródło: lubuntu.netLubuntu to nic innego jak bardzo odchudzona wersja Ubuntu. Dzięki wykorzystaniu środowiska graficznego LXQT jest lżejszy oraz ma mniejszy apetyt na zasoby. Co więcej, oba systemy dzielą za to te same repozytoria, skąd możemy pobierać najróżniejsze aplikacje. Pod względem oprogramowania otrzymujemy tutaj zestaw składający się m.in. z Mozilla Firefox, programu graficznego mtPaint, edytora tekstu Abiword czy Gnumeric, którym przygotowujemy arkusze kalkulacyjne.Żeby uruchomić system, potrzebne będą: procesor Pentium 4 lub Pentium M, lub AMD K8 oraz wyższe. Niezbędne będzie także 1GB RAM-u. Należy zaznaczyć, że od wydania Lubuntu 18.10 procesory 32-bitowe nie są już wspierane, co dla wielu starszych komputerów może oznaczać kres przydatności lub konieczność przesiadki na inną dystrybucję.Źródło: linuxliteos.comObsługa Linuxa Lite jest jedną z najmniej skomplikowanych, dlatego jest system polecany szczególnie początkującym użytkownikom, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z pingwinem. Dystrybucja bazuje na Ubuntu LTS (long-term support) z długim wsparciem technicznym, a jej domyślnym pulpitem jest XFCE.Wśród oprogramowania dostarczanego z dystrybucją znajdziemy np. VLC Media Player, Xfburn CD/DVD, pakiet LibreOffice, Mozilla Thunderbird, Mozilla Firefox czy Mumble. Najnowsza wersja Linux Lite 5.0 do instalacji wymaga procesora 1 GHz, 768 MB, 8 GB miejsca na dysku oraz układu graficznego wspierającego rozdzielczość 1024x768.Źródło: lxle.netJak podkreślają to sami twórcy, LXLE jest to dystrybucja, która powstała z myślą głównie o starych komputerach. Dowód? Dostępna jest wersja 32-bitowa. Co więcej, system bazuje na Lubuntu, posiada rozbudowany menedżer plików PCManFM z możliwością otwierania i przeglądania katalogów z uprawnieniami roota.Miłośnicy Linuxów zwracają uwagę także na całkiem przyjemny interfejs oraz bardzo płynne działanie, co jest zasługą środowisko graficznego LXDE. Pod względem dostępnego oprogramowania LXLE zawiera m.in. LibreOffice, GIMP, Audacity. Do instalacji wymagane jest 512 MB RAM-u oraz procesor Pentium 3 lub nowszy.Źródło: peppermintos.comDystrybucja jest to dobra propozycja dla osób preferujących minimalistyczny design. Ze względu na wsparcie dla wersji 32, jak i 64-bitowego sprzętu system doskonale sprawdzi się w przypadku starych, jak i nowych pecetów. Co więcej, Peppermint bazuje na Lubuntu i wykorzystuje miks środowisk graficznych LXDE i XFCE.Użytkownicy mogą korzystać m.in. z narzędzia Ice, które umożliwia przekształcanie stron internetowych w aplikacje. W efekcie (zamiast lokalnie) możemy korzystać w wielu narzędzi przez przeglądarkę. Warto także zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe. Do poprawnego działania dystrybucji potrzebne są: 512 MB RAM-u, Procesor Intel x86 oraz 20 GB wolnego miejsca na dysku.Źródło: linuksiarze.plTak jak sugeruje nazwa, jest to jedna z najmniejszych dystrybucji. Damn Small Linux zajmuje 50 MB i świetnie sprawdzi się w przypadku naprawdę leciwego sprzętu. Co więcej, systemu bazującego na dystrybucji Knoppix wcale nie trzeba instalować, ponieważ wersja Live CD pozwala na uruchomienie w pamięci RAM. Ciekawą opcją jest możliwość uruchomienia DSL z poziomu Windows (pozwala na to edycja embedded).Mimo swoich naprawdę kompaktowych rozmiarów DSL oferuje całkiem pokaźny zestaw oprogramowania. Dystrybucja pozwala na korzystanie z takich aplikacji jak Firefox, edytor tekstu FLWriter czy klient poczty Sylpheed. Minimalne wymagania to 16 MB RAM-u oraz procesor Intel 80486. Natomiast jeżeli chcemy uruchomić np. Firefoxa czy programy z pakietu biurowego Openoffice, potrzebna będzie nieco większe zasoby.Źródło: tinycorelinux.netNajlżejsza dystrybucja Linuxa w tym zestawieniu. System zajmuje około 14 MB i przeznaczony jest raczej do bardziej zaawansowanych użytkowników. Dystrybucja korzysta z pakietów tgz i tce, które pozwalają na radykalne poszerzenie możliwości systemu.Dostępne są wersje na sprzęt 32 oraz 64-bitowy. Z kolei wsparcie dla PiCore pozwala na korzystanie na Raspberry Pi. Ze względu na swoje rozmiary dystrybucja praktycznie nie zawiera dodatkowego oprogramowania. Żeby odpalić Tiny Core, musimy dysponować 46 MB RAM-u oraz procesorem Intel 80486. Z kolei zalecanym układem jest Pentium 2 wspomagany 128 MB RAM-u.Źródło: bodhilinux.comBodhi Linux to lekka dystrybucja systemu Linux oparta na Ubuntu. Wykorzystuje autorskie środowisko graficzne Moksha, które na tle innych rywali prezentuje się naprawdę nowocześnie. Dostępne są różne warianty, w tym wersja wspierająca 32-bitowy sprzęt.Bodhi charakteryzuje się modularną budową oraz szerokimi możliwościami konfiguracji wyglądu. Wśród preinstalowanego oprogramowania znajdziemy m.in. Midori, Synaptic czy Leafpad. Warto zaznaczyć, że do działania potrzebny będzie procesor 500 Mhz oraz 256 RAM-u.Źródło: xubuntu.org/Xubuntu jest to dystrybucja bazująca na Ubuntu. W tym przypadku środowisko GNOME zostało zastąpione przez Xfce. Użytkownicy chwalą system przede wszystkim za bardzo płynne działanie (nawet na bardzo leciwym sprzęcie) oraz szerokie możliwości. Warto zaznaczyć, że Xubuntu również należy do wydań LTS, które oferują długie wsparcie.Dystrybucja oferuje szeroki pakiet preinstalowanego oprogramowania, które zawiera m.in. menedżer plików Thunar Pakiet biurowy LibreOffice, prosty edytor tekstu Leafpad, odtwarzacz multimediów Xfmedia czy program graficzny GIMP. Xubuntu do działania potrzebuje 512 MB RAM-u, 64-bitowego procesora oraz 8 GB miejsca na dysku. Twórcy zaznaczają, że do instalacji 32-bitowej wersji (Xubuntu 18.04.) procesor musi zapewnić wsparcie dla rozszerzenia PAE.Źródło: materiał własny