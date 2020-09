iPhone przemówi po polsku. Apple rozwija Siri

W końcu Polacy się doczekają.

Siri przybywa do kolejnych krajów

Możliwe, że niedługo Siri zapyta nas po polsku. / Foto: Apple

Siri jest dostępne w iPhone'ach sprzedawanych w Polsce. Niestety Polacy nie mogą używać asystenta w języku ojczystym. Wygląda na to, że w (niedalekiej) przyszłości może się to zmienić. Pojawił się pewien ślad.Chodzi mianowicie o ofertę pracy zamieszczoną na oficjalnej stronie Apple. Firma poszukuje osoby, która m.in. operuje biegle językiem polskim z doskonałym zrozumieniem i gramatyką. Kandydat powinien mieć także umiejętność rozumienia niuansów językowych oraz być obyty z dialektami występującymi w różnych regionach kraju.Co ciekawe, firma poszukuje znajomości asystenta Siri lub innych podobnych technologii jak i samej sztucznej inteligencji. Osoba na stanowisku będzie odpowiedzialna za odsłuchiwanie i transykrypcję odpowiedzi Siri. Pracownik ma też oceniać, w jaki sposób Siri wykorzystuje język i czy trafnie formuuje zdania.Ogłoszenie Apple wyraźnie sugeruje, że firma przygotowuje polską wersję asystenta Siri. Oczywiście nie jest jasne, kiedy to nastąpi. Wydaje mi się jednak, że nie będziemy długo czekać.