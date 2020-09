Mapy Google z ciemnym motywem. Wszyscy na niego czekali

W końcu.





Ciemny motyw w Mapach Google. Wygląda świetnie

Źródło: Android Police

Mapy Google to jedna z niewielu aplikacji giganta, która do tej pory nie mogła pochwalić się jeszcze obecnością ciemnego motywu. Co prawda zaczął on się pojawiać u niektórych użytkowników już rok temu, lecz jego finalna wersja zadebiutowała dopiero teraz. Dlaczego trwało to tak długo?Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że Mapy Google to dosyć rozbudowana i skomplikowana usługa. Do trybu ciemnego przystosować trzeba nie tylko interfejs, ale także wszystkie trasy, budynki i elementy otoczenia. Koncernowi z pewnością pomogła obecność nocnej nawigacji, która tak naprawdę opiera się na podobnej zasadzie.Patrząc na zrzuty ekranu udostępnione przez portal Android Police można szczerze powiedzieć, że tzw. dark mode prezentuje się w tym przypadku naprawdę świetnie. Wszystko wygląda przejrzyście i estetycznie. Co najważniejsze – trasy i budynki nie zlewają się ze sobą. Dzięki temu podróżowanie z włączonym ciemnym motywem nie powinno w zasadzie różnić się od korzystania z „białych Map”.Google wdrożyło jednak nowość dopiero po stronie serwera i trochę czasu może zająć zanim wszyscy ujrzą u siebie przełącznik do trybu ciemnego. Nie podano dokładnej daty wdrożenia usprawnienia na wszystkich urządzeniach. Trzeba więc być przygotowanym nawet na kilka tygodni oczekiwania. Czy warto? To musi już ocenić każdy z osobna.Warto przypomnieć, że Google pracuje też nad przebudowanym trybem samochodowym. Interfejs ma przypominać ten znany z Android Auto . Mapy Google skrywają naprawdę wiele przydatnych narzędzi, a najciekawsze z nich opisaliśmy niedawno w obszernej publikacji: 10 przydatnych funkcji Map Google, które warto sprawdzić