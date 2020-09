Smartfony muszą nauczyć się prostować zdjęcia [opinia]

Dość krzywych fotografii!

Zdjęcia ze smartfona w 99,99 proc. nie są obrabiane. Użytkownicy najczęściej chcą, aby ich sprzęt był maksymalnie bezobsługowy i pozwalał na wykonanie gotowego, dobrego zdjęcia za jednym przyciśnięciem migawki. Dlatego producenci dwoją się i troją, aby jak najbardziej ułatwić im życie.Smartfony już dawno przestały być prostymi, mobilnymi aparatami fotograficznymi. Współczesne modele są potężnymi urządzeniami, które pod względem oprogramowania dawno prześcignęły aparaty kompaktowe, co pozwoliło smartfonom w pełni je zastąpić.Mobilne aparaty silnie bazują na sztucznej inteligencji. Pozwala ona na przykład rozpoznawać obiekt na zdjęciu i dobierać odpowiedni sposób obróbki do tego, co widzi oko obiektywu. Wyuczone algorytmy czasem się mylą, jednak 10 lat temu taka technologia mogłaby zagościć w filmach Sci-Fi. A dzisiaj jest to rzeczywistość.Spore wrażenie robi także praca smartfonowych aparatów w nocy i ciemnych warunkach oświetleniowych. Algorytmy wykorzystują skomplikowane techniki łączenia wielu klatek o różnym stopniu naświetlenia w jedną. Oczywiście niebagatelną rolę pełni tu AI. Dzięki niej możliwe jest pozorne nagięcie praw fizyki i uzyskanie efektów, których nie powstydziłby się pełnoprawny aparat. Spójrzcie tylko na poniższe zdjęcie - czy zgadlibyście, że zostało wykonane telefonem?

Miałem okazję odwiedzić Görlitz. Jest to miejsce, które bywa nazywane najpiękniejszym miastem w Niemczech. I muszę powiedzieć, że sobie na to miano zasłużyło.Jest bardzo małe, liczy mniej niż 60 000 mieszkańców. Mimo to znajduje się w nim 4000(!) zabytków. To ewenement.

Görlitz

To ujęcie zdecydowanie lepiej wygląda po poprawkach. / Foto: własne

..."możesz wyprostować je w komputerze!"





Kamienice przed wyprostowaniem... / Foto: własne



...i po. Różnica w tym przypadku jest subtelna, ale znacząca. / Foto: własne



Okej, trochę sobie ponarzekałem, więc pora ugryźć temat z innej strony. Co mogliby zrobić producenci?



Mogę. Ale nie o to chodzi. Tak jak napisałem na początku - od smartfona wymaga się pełnej automatyzacji. Zdjęcie ma być gotowe wprost z aparatu, w tym cała magia. Mogę je od razu wysłać znajomym albo wstawić na Facebooka lub Instagrama jeśli tylko będę miał ochotę. Dzisiejsze życie jest szybkie i intensywne, a elektronika ma nam je ułatwiać. Często nie mamy czasu lub chęci na dodatkową obróbkę zdjęć.Kamienice przed wyprostowaniem... / Foto: własne...i po. Różnica w tym przypadku jest subtelna, ale znacząca. / Foto: własneOkej, trochę sobie ponarzekałem, więc pora ugryźć temat z innej strony. Co mogliby zrobić producenci?

Zaimplementować "tryb architektury"

Obiektyw szerokokątny bardzo często zniekształca perspektywę. / Foto: Własne



Tutaj to samo zdjęcie po korekcie. / Foto: własne







Producenci smartfonów powinni przyjrzeć się oprogramowaniu dla fotografów



Każdy szanujący się program do obróbki zdjęć wyposażono w funkcję korekcji geometrii, która pozwala wyprostować zdjęcia nie tylko w pionie, ale i w poziomie. W niektórych z nich można nawet zrobić to ręcznie, z użyciem linii wiodących albo zdać się na pełną automatykę. Myślę, że to dobry punkt odniesienia.



Narzędzia korekcji perspektywy w Lightroomie. W smartfonie wystarczyłby prostszy zestaw. / Foto: własne

ZTE Axon 20 5G. Mamy już duże matryce, mamy już wysokorozdzielcze sensory, zaawansowane algorytmy rozmywające tło czy wyciągające detale z ciemności. Na rynek weszła nawet technologia aparatów ukrytych w ekranie, która pojawiła się wraz ze smartfonem

jest niesamowicie urokliwe. W zasadzie nie ma brzydkich miejsc - jest albo ładnie, albo cudownie. Widać było ten słynny niemiecki perfekcjonizm, niektóre miejsca wydawały wręcz sterylne. Naturalnie chciałem ten perfekcjonizm uwiecznić. Niestety, nie do końca mi się to udało.Harmonia i geometryczny porządek widoczny w zabytkowych kamienicach i mostach zupełnie nie były widoczne na zdjęciach. Efekt zepsuły bryły budynków, które "waliły się" do środka kadru. Najbardziej było to widoczne przy użyciu obiektywu szerokokątnego, jednak bez problemu dało się to zauważyć także w zdjęciach z głównego aparatu.Zjawisko było dużo słabiej widoczne jeśli linia horyzontu była pośrodku kadru. Ale powiedzmy sobie szczerze - takie zdjęcia robi się sporadycznie.Albo przynajmniej co w tym rodzaju. Chodzi o dodatkową funkcję, którą moglibymy włączać tak jak lampę błyskową, HDR czy tryb nocny. Po jej odpaleniu aplikacja aparatu na bieżąco analizowałaby obraz i prostowała go w pionie. Dzięki temu budynki i wszelkie pionowe struktury byłyby proste, podobnie jak w rzeczywistości. Same zdjęcia zdecydowanie zyskałyby jeśli chodzi o harmonię i były po prostu doskonalsze.Oczywiście taki "tryb architektury" wymagałby wykonania idealnie wypoziomowanego zdjęcia. Nie powinno być jednak z tym problemu - praktycznie każdy współczesny smartfon wyposażono w żyroskop i akcelerometr, które mogłyby wspomóc użytkownika.Obecne czasy cechuje bardzo szybki rozwój technologiczny, który widać właśnie w sektorze technologii mobilnych.Mam nadzieję, że progres nie zwolni i że z czasem aparaty w telefonach zaczną odwzorowywać architekturę tak, jak wygląda w rzeczywistości.