Play wprowadza usługę "Bezpieczna Rodzina" z funkcją lokalizacji smartfona dziecka

Kontrola rodzicielska od Play.



Na rynku znajdziemy mnóstwo aplikacji do kontroli rodzicielskiej, a swoje rozwiązania na Androida za darmo oferuje m. in. Google. Są też płatne usługi, a do ich grona dołącza właśnie Play z aplikacją "Bezpieczna Rodzina".



Rodzice mogą wypróbować to rozwiązanie przez miesiąc za darmo. Nowa Bezpieczna Rodzina jest dostępna w dwóch wersjach: Premium, która pozwala objąć kompleksową ochroną aż 3 urządzenia dzieci w cenie 19,99 zł miesięcznie oraz Standard, która dedykowana jest dla 1 urządzenia z podstawowym zakresem funkcji w cenie 9,99 zł.



Cennik usługi "Bezpieczna Rodzina" / foto. Play



Co potrafi aplikacja?

Dzięki aplikacji rodzic widzi na mapie miejsce, w którym przebywa pociecha, wyznacza strefy bezpieczeństwa, a nawet dostaje powiadomienia za każdym razem, gdy są one opuszczane. Funkcja Ochrony w Sieci umożliwia nie tylko ochronę najmłodszych przed nieodpowiednimi do ich wieku treściami, ale również wybór aplikacji, do których dziecko może mieć dostęp.