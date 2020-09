Windows 10 odmieniony nie do poznania. Zobacz jak ustawić ten wygląd

Personalizowanie wyglądu Windows 10 jest całkiem łatwe.





Windows 10 może być naprawdę ładny

Personalizacja wyglądu Windows 10 jest zadaniem stosunkowo trudnym. Oczywiście, Microsoft oddaje w ręce użytkowników swojego systemu możliwość zmiany tła, wiodących kolorów systemowych, trybu wyświetlania (jasny, ciemny), kursorów czy też dźwięków. To jednak stanowczo za mało, by wymagająca osoba mogła dopasować wygląd OSu do własnych potrzeb. Na szczęście, z pomocą przychodzą odpowiednie programy.Użytkownik Reddita o nicku cybrdmon pochwalił się swoją wariacją na temat UI w systemie Windows 10. Pozbył się live tiles (dynamicznych kafalek) w Menu Start, wyśrodkował ikony na pasku zadań i zadbał dzięki kilku pomniejszym modyfikacjom o to, aby interfejs oprogramowania był lekki i przejrzysty. Jak wyszło? Rzućcie okiem.