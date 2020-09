TikTok nie znika z USA. Powodem wybory

Decyzję wydał sąd.





Stany Zjednoczone nie mogą się pozbyć TikToka

TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych | Źródło: pixabay.com (Pixaline)

Trudno jest nadążyć za zamieszaniem, które wykreowało się wokół aplikacji TikTok. Jednego dnia Donald Trump ogłasza termin blokady platformy, by kolejnego „pobłogosławić” jego przesunięcie. Teraz amerykański sąd cofnął rozkaz prezydenta twierdząc, że godzi on w wolność wyrażania własnej opinii.Plany mają to do siebie, iż często ulegają zmianom. To z kolei przekłada się na czas ich realizacji. Dokładnie tak jest w przypadku konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a firmą ByteDance. Donald Trump wydał niespełna dwa tygodnie temu rozkaz zablokowania TikToka na terenie całego kraju. Na horyzoncie pojawiły się jednak giganci w postaci Oracle oraz Walmartu.Te amerykańskie firmy zaproponowały wejście w układ z ByteDance, którego owocem ma być spółka TikTok Global . Donald Trump przystał na propozycję i ją „pobłogosławił”. Przez ostatni tydzień oczekiwano na podpis przywódcy Chin – ten jednak jeszcze nie zajął się sprawą. Pierwotny plan zakładał w takim przypadku nałożenie bana na TikToka 27 września.Aplikacja nadal ma się dobrze. O co więc chodzi?. Prawnicy doszli do wniosku, że blokada „naruszyłaby prawa potencjalnych nowych użytkowników do dzielenia się swoimi opiniami tuż przed wyborami oraz w trakcie pandemii”.Mamy więc do czynienia z nieco polityczną zagrywką. Na Donalda Trumpa z pewnością zagłosuje w listopadzie dużo młodych osób. Część z nich z pewnością zrezygnowałaby z takiego kroku, gdyby TikTok zniknął właśnie teraz. Wygląda na to, że aplikacja w USA jeszcze trochę zostanie, a proces jej przemianowania lub blokady będzie się nieco dłużył.Źródło: The New York Times / Foto. pixabay.com (konkerampelas)