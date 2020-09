KaOS z aktualizacją 2020.09. Ciekawe nowości w szybkiej dystrybucji Linuxa

Garść ulepszeń.

KaOS 2020.09: co nowego?

KaOS jest to niezależna dystrybucja Linuxa znana przede wszystkim ze swojej stabilności oraz szybkości działania. System, bazujący na jądrze Linuxa, jest rozwijany od postaw oraz oferuje najnowszą wersję środowiska. Z kolei bardzo rozbudowany i łatwy w użyciu menedżer pakietówzapewnia szeroki dostęp do oprogramowania.Listę nowości otwiera nowy moduł do lokalizacji użytkowników w instalatorze graficznym. Aplikacje systemowe wzbogacono m.in. o, która służy do porównywania oraz łączenia plików i folderów czypozwalająca na tworzenie tokenów do weryfikacji dwuetapowej (2FA).Wśród nowości znaleźć możemy również wydanie stabilnej wersji środowiska, aplikacje KDE oznaczone numerem 20.08.01 oraz frameworki 5.74.0. Aktualizacja jednocześnie objęła sterownik graficznyoraz moduły GStreamer 1.18.0, X.Org Server 1.20.9 czy LLVM/CLang 10.0.1.