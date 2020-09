Masz dość nowego wyglądu Facebooka? Ta wtyczka rozwiąże problem

Przywróć stary wygląd facebooka.





Jak przywrócić stary wygląd Facebooka?

Nowy wygląd Facebooka w wersji desktopowej budzi wiele emocji. Jednym się podoba, innym nie i muszę przyznać, że zaliczam się zdecydowanie do drugiej grupy osób. Jasne, jest nowoczesny, spójny i przypomina aplikację mobilną, ale... jest zupełnie nieprzystosowany dla dużych ekranów o wysokiej rozdzielczości. Korzystam z 27-calowego monitora o rozdzielczości 2560x1440 pikseli i na jednym ekranie widzę maksymalnie dwa posty. Tak nie powinno być!O ile teraz da się jeszcze pozostać przy znanej wcześniej szacie graficznej interfejsu, to wkrótce nie będzie to już możliwe. Stary wygląd Facebooka zostanie permanentnie dezaktywowany. Nie smućcie się jednak, bowiem podpowiem Wam jak utrzymać go na dłużej. Potrzeba matką wynalazków, prawda?Z pomocą internautom przychodzą rozszerzenia dla przeglądarek internetowych, które pozwalają zachować starszą wersję interfejsu na dłużej. Deweloper Matt Kruse stworzył add-ony o nazwie Old Layout for Facebook dla popularnych programów Firefox i Chrome. Niewielkie modyfikacje mają rozmiar zaledwie 65-90 KB, w związku z czym w żaden sposób nie będą obciążały nawet niezbyt wydajnych komputerów.