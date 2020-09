Google wprowadzi zmianę w aplikacji Meet. Nie wszystkim się to spodoba

Tego można było się spodziewać.





W kwietniu 2020 roku Google poinformowało, iż otwiera swoją platformę Meet dla wszystkich, tym samym umożliwiając spotkania w aplikacji bez większych ograniczeń. Okazuje się jednak, że idą zmiany – i to takie, które. Amerykańska firma w Meet. Wszystko to w przypadku wersji darmowej. Oczywiście osoby, które zdecydują się zapłacić, będą mogły prowadzić konwersację przez dłuższy okres czasu.W wypowiedzi dla serwisu The Verge, rzecznik Google powiedział, iż firma nie ma nic więcej do dodania w kontekście nałożenia ograniczeń na platformę Meet. Jeśli coś będzie miało się zmienić, wtedy też amerykańska firma poinformuje o tym swoich użytkowników. W ramach wersji płatnej, każdy z użytkowników korzystający z aplikacji MeetCo ciekawe, wraz z 30 września GoogleTo intrygująca decyzja, która zapewne ma wymusić na wielu osobach przejście na płatny abonament oraz zasilenie kasy amerykańskiego giganta z Mountain View.Google Meet na początku roku zaczęło być istotne w kontekście alternatywy dla aplikacji Zoom –, na którą większość firm wysłała swoich pracowników. Jak widać Google chciało konkurować możliwością bezpłatnego dostępu, ale wszystko co dobre także szybko się kończy.Oczywiście nie oznacza to, że teraz każda osoba, która korzysta z Meet będzie musiała przejść na płatny plan. Warto jednak pamiętać, aby ograniczać swoje spotkania do 60 minut po 30 września tego roku.Źródło: TheVerge / fot. Thomas Park - Unsplash