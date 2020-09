Masz Apple Watch Series 3? Uważaj na tę aktualizację

Na razie chyba lepiej się wstrzymać.





Watch OS 7 dla Watch Series 3 – aktualizacja z problemami





fot. Liviu C - Unsplash

Apple oprócz iOS 14 udostępniło także aktualizację swojego. System trafił na starsze sprzęty, takie jak Watch Series 3 z 2017 roku i okazuje się, że u niektórych osób sama aktualizacja powoduje problemy. Wśród kilku z nich najczęściej wymienia się między innymiWatch OS 7 to aktualizacja, która została oficjalnie wydana 16 września bieżącego roku. Całość oferuje użytkownikom nowe funkcje – między innymi dostosowywanie nowych tarcz, śledzenie mycia rak oraz wskazówki związane z poruszaniem się przy pomocy roweru. Od teraz Apple Watch jest w stanie także śledzić sen użytkownika, również w przypadku starszych generacji zegarka.Po instalacji na Watch Series 3, wielu użytkowników zaczęło jednak zgłaszać problemy.. Na forach wsparcia Apple pojawiły się wpisy, według których właściciele inteligentnego zegarka borykają się z różnymi problemami po aktualizacji. Najczęściej urządzenie zawiesza się lub resetuje, a z kolei inne osobydo płatności bezprzewodowych.Zaledwie kilkanaście godzin temu Apple wydało, która ma rozwiązywać kilka problemów. Nie wiadomo czy w paczce z nowym oprogramowaniem znalazły się jednak poprawki dla sytuacji zgłaszanej przez wielu użytkowników. Jeśli nie, to kolejna aktualizacja dla inteligentnych zegarków amerykańskiego producenta powinna pojawić się już niebawem.Póki co sytuacja nie występuje na innych sprzętach niż Apple Watch Series 3 po aktualizacji do Watch OS 7. Jeśli posiadacie więc ten model, to, zanim opisywany problem nie wyjaśni się do końca.Źródło: DT / fot. Raagesh C - Unsplash