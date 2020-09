Facebook chce rzeczy, na którą Apple nigdy się nie zgodzi

I to od lat.





Apple stawia na nieco bardziej liberalne podejście





fot. Anthony Choren - Unsplash

Wraz z oficjalną premierę iOS 14 oraz iPadOS 14 , Apple w końcu pozwoliło użytkownikom na zmianę domyślnych aplikacji w oprogramowaniu – sprawa dotyczy między innymi aplikacji do poczty oraz przeglądarki internetowej. Wiele innych kategorii aplikacji takich, jak muzyka, wiadomości, kalendarz i tak dalej, nie doczekały się tego typu zmiany. Okazuje się, że Facebook od lat. W ostatnich miesiącach tego typu naciski miały stać się jeszcze większe.„Uważamy, że ludzie powinni mieć możliwość wyboru różnych aplikacji do przesyłania wiadomości. Każdy z użytkowników powinien móc ustawić swoje domyślne, preferowane rozwiązanie” – taką informację przekazał szef działu Facebook Messenger, Stan Chudnovsky. Według Chudnovsky’ego, Facebook przez lata zwracał się do Apple o umożliwienie ustawienia innej, domyślnej aplikacji do komunikacji na smartfonach z iOS.Dlaczego? Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest fakt, iż aplikacja Wiadomości, która jest zintegrowana z iMessage napędza sprzedaż sprzętów z jabłkiem w logo. Oprócz szyfrowanej komunikacji pomiędzy urządzeniami z jabłkiem w logo, amerykańska firma oferuje swoim użytkownikom także technologię FaceTime pozwalająca na szybkie i wygodne rozmowy wideo –Zezwolenie innym aplikacjom na zastąpienie Wiadomości na iPhone’ach oraz iPadach. A ponieważ sprawa dotyczy Facebooka, amerykańska firma tym bardziej będzie zachowywała się ostrożnie, w obawie o prywatność swoich użytkowników.Nie wiadomo, jak dalej potoczy się ta sytuacja, ale widać, że FacebookŹródło: TheVerge / fot. Charles Deluvio - Unsplash