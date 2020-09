Microsoft chwali się szybkością przeglądarki Edge i zapowiada nowe usprawnienia

Microsoft Edge to naprawdę tak szybka przeglądarka?

Microsoft sukcesywnie wprowadza nowości do przeglądarki Edge. Przydatne funkcje, nienaganna szybkość działania – te elementy sprawiają, że usługa giganta staje się coraz popularniejsza na rynku. Przyznaje to sam deweloper w najnowszym oświadczeniu.Koncern postanowił przedstawić cztery elementy składające się na „definicję wydajności”. Mowa tu o prędkości, reakcji na akcje użytkownika, użycie zasobów oraz rozmiar. W każdym z tych obszarów zostały już wprowadzone liczne usprawnienia mające wpływ na wygodę korzystania z przeglądarki.W przypadku „prędkości”– techniki optymalizacji wykorzystującej profilowanie w celu zwiększenia wydajności działania danego programu. Dodatkowo wprowadzono Link-Time Optimizations (LTO), co przyspieszyło ogólną szybkość przeglądarki o 13 procent.Microsoft nie omieszkał wspomnieć o ulepszeniach pozwalających na zwiększenie płynności użytkowania. Mowa tu o. Od kwietnia zaszło sporo zmian w tym obszarze i np. litery wyświetlają się na ekranie – podobno – bez żadnego opóźnienia.W przeciągu ostatnich miesięcy miała też zajść wyraźna poprawa w obrębie zużywanej ilości pamięci i procesora. Testy wewnętrzne przeprowadzone przez koncern wykazały redukcję tych wskaźników o 27 procent. Oczywiście Microsoft zapowiada kolejne usprawnienia. Tyczy się to również rozmiaru samej przeglądarki Edge. Ta miała zmniejszyć się o połowę w ciągu ostatniego roku, co podobno „także spodobało się użytkownikom”.Gigant z Moutain View jest pewny siebie.W przeciągu kilku najbliższych miesięcy pojawić mają się „ekscytujące ogłoszenia”. Microsoft więc ma w zanadrzu kilka interesujących funkcji, które – miejmy nadzieję – rozwiną Edge'a w dobrą stronę.Przeglądarkę Microsoft Edge na systemy Android oraz Windows pobierzecie z naszej bazy plików.Źródło i foto: Micorosft