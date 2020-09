Sekretny motyw Windows XP. Odkryto go w kodzie źródłowym, który wyciekł

Windows XP jak macOS.

Firma Microsoft ma mnóstwo sekretów, które z założenia nigdy nie mają lub nie miały ujrzeć światła dziennego. Jako że kod źródłowy Windows XP wyciekł do sieci , możemy wkrótce został wręcz zasypani przez internautów mniejszymi lub większymi ciekawostkami na temat tego co znajduje się w tym, a może także i późniejszych systemach. W sieci ukazała się właśnie pierwsza interesująca informacja dotycząca Windowsa XP, a związana z wyciekiem.W paczce z kodem źródłowym znalazło się mnóstwo elementów tworzonych przez programistów Microsoftu na etapie wczesnych prac nad Windowsem XP w 2000 roku. Wiele z fragmentów kodu nie trafiło do ostatecznej wersji OSu. Microsoft stworzył na przykład tajemny motyw dla Windows XP, którego włączenie sprawiało, że oprogramowanie wyglądało podobnie do macOS.

Nie, to nie macOS. To interfejs Windows XP z aktywnym motywem Candy! | Źródło: The Verge

Motyw Candy ładniejszy niż motyw Luna? Jak sądzicie? | Źródło: The Verge

W Windows XP ostatecznie wdrożono motyw Luna

Motywdla Windows XP przypomina interfejs Aqua prezentowany przez Apple na Macworld Conference & Expo w 2000 roku. Microsoft swego dzieła finalnie nie ukończył, ale wystarczy rzucić okiem na przycisk Menu Start, przyciski i kilka innych elementów na powyższej grafice, aby znaleźć uderzające podobieństwo do systemu Apple. Motyw Candy został oznaczony jako "do użytku wewnętrznego".W stabilnej wersji Windows XP z 2001 roku pojawił się domyślny motyw Luna. Początkowo krytykowany z czasem stał się jedną z wizytówek systemu. Silnik nowego systemu był wtedy iście rewolucyjnym - pozwalał na instalowanie motywów zewnętrznych oraz daleko idącą personalizację.Z końcem lat 90' i z początkiem lat 00' Windows czerpał wiele z macOS. Nie oznacza to jednak, że Apple nie kopiowało niczego od Microsoftu. Firma z Cupertino "pożyczyła" styl przeglądania plików i folderów, zaokrąglone okienka, elementy nawigacji i kilka paneli kontrolnych.Źródło: TheVerge