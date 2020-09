MIUI 12 na Redmi Note 9 Pro. Znamy datę aktualizacji

Nie będziecie długo czekać.

MIUI 12 na Redmi Note 9 Pro - Indonezja zdradza datę aktualizacji

Redmi Note 9 Pro niedługo dostanie nowsze MIUI / Foto: Xiaomi

Na pewno są wśród Was posiadacze Redmi Note 9 Pro, którego jednym z największych atutów jest bateria o pojemności 5000 mAh i wynikający z tego długi czas pracy urządzenia. Nie bez znaczenia jest też atrakcyjna cena, która w oficjalnym sklepie zaczyna się od 1129 zł (została obniżona z okazji promocji).Indonezyjski oddział Xiaomi opublikował na Twitterze oświadczenie na temat daty aktualizacji. Według niej MIUI 12 pojawi się na wymieniony model w październiku 2020 roku.Wprawdzie dotyczy to indonezyjskiej wersji MIUI 12, jednak data udostępnienia wersji globalnej nie powinna być zbytnio oddalona.Przypomnę, że MIUI 12 wprowadza sporo zmian, m.in. z zakresu estetyki. Xiaomi zaimplementowało własny silnik animacji, który wzniósł ruch w systemie na wyższy poziom. Sporej przebudowy doczekała się też sama warstwa wizualna interfejsu, która wygląda świeżej i nowocześniej.MIUI 12 to także nowy system zarządzania uprawnieniami z historią przyznanych dostępów, automatyczne blokowanie podejrzanych akcji i sporo innych usprawnień związanych z bezpieczeństwem i prywatnością.Aktualizacja trafiła już na wiele starszych modeli chińskiego producenta, dlatego dość zaskakującym posunięciem jest tak długie zwlekanie z wydaniem oprogramowania dla tegorocznego Redmi Note 9 Pro. Wcześniej system pojawił się m. in. u użytkowników Mi 9 SE i Mi 9 Lite czy Redmi Note 9.