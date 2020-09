TaoZen - relaks dźwiękami komponowany (recenzja)

Świetnie wykonany generator dźwięków.





TaoZen – generator dźwięków do relaksu i medytacji

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Ostatnimi czasy coraz więcej osób dostrzega potrzebę zwolnienia tempa - zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Stąd rosnąca popularność aplikacji z sesjami medytacyjnymi czy zestawami dźwięków do relaksu. Niedawno pojawiła się nowa pozycja w tej drugiej kategorii.TaoZen, bo o niej mowa, to aplikacja z bazą dźwięków, które pomogą odpocząć po ciężkim dniu, wyciszyć się przed snem, ale też zwiększyć skupienie podczas wykonywania wymagających zadań. Sporym atutem jest możliwość tworzenia własnych zestawów.Gotowe nagrania zostały podzielone na kategorie (natura, miasto, woda itd.). Z poszczególnych elementów możemy tworzyć dopasowane do naszych preferencji miksy. Wystarczy rozmieścić okrągłe symbole na ekranie. Daje to sporo satysfakcji, niektórzy mogą już w samym "układaniu" dźwięków odnaleźć walory relaksacyjne. Możemy również skorzystać z zestawów już przygotowanych.Aplikacja może pochwalić się minimalistycznym i intuicyjnym w obsłudze interfejsem. Jest w pełni darmowa i (przynajmniej na razie) nie wyświetla reklam.TaoZen to solidna propozycja dla osób szukających łatwego w obsłudze generatora dźwięków do relaksu. Trudno się do czegoś przyczepić - pozostaje polecać.