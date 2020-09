Google chce, abyś pomógł nauczyć sztuczną inteligencję mówić

Firma stworzyła kolejny ciekawy projekt.





Wytrenuj sztuczną inteligencję Google

Bezpieczny eksperyment

Google to firma, która słynie nie tylko ze swoich licznych usług, takich jak Wyszukiwarka Google, Mapy Google, czy Gmail, ale również z pracy nad sztuczną inteligencją (która często w tych usługach jest wykorzystywana). Dotychczas opracowała ona między innymi sztuczną inteligencję, która tłumaczy język migowy na mowę , która potrafi zamienić zdjęcie w dzieło sztuki , która wygrała z mistrzem świata w Go , i nie tylko. Teraz Google pochwaliło się kolejnym realizowanym projektem z tej dziedziny i poinformowało, że chce, aby każdy wziął w nim udział.Google nie pierwszy raz zachęca internautów, aby ci pomogli w procesie rozwoju sztucznej inteligencji. Kilka lat temu firma zaprosiła wszystkich na przykład do udziału w swoistych kalamburach. W ramach eksperymentu Quick, Draw! użytkownicy mieli narysować w przeciągu 20 sekund to, co system im nakazał, a w tym samym czasie sztuczna inteligencja starała się odgadnąć, co tworzyli, ucząc się przy okazji coraz skuteczniejszego rozpoznawania obrazów. Tym razem Google chce, abyś nauczył sztuczną inteligencję mowy, i to w bardzo ciekawy sposób.O jakim sposobie mowa? Cóż, jeśli jeszcze nie miałeś okazji spróbować swoich sił w tak zwanym lip syncu, teraz możesz to zmienić, dzięki eksperymentowi . Tak, Google pragnie, abyś wytrenował sztuczną inteligencję firmy, poruszając ustami do playbacku. Dokładniej mówiąc, masz poruszać ustami, udając że śpiewasz utwór „Dance Monkey” od Tones and I. Chyba nie bez powodu wybrano właśnie ten utwór. Przekonaj się sam, oglądając jego teledysk, który umieściliśmy poniżej.Rzecz jasna, Twoje wysiłki zostaną zarejestrowane na wideo (bez dźwięku), a więc do udziału w eksperymencie konieczna jest kamerka. Algorytmy Google wykryją na nim najważniejsze punkty twarzy i prześledzą ich ruch. Co ważne, wszystko to odbędzie się na Twoim komputerze – Google nie otrzyma samego wideo czy zdjęć Twojej twarzy, a same pozyskane na ich podstawie dane na temat mowy i mimiki.