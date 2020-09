Kod źródłowy Windows XP wyciekł do sieci. Każdy może go pobrać

Kod źródłowy Windowsa XP bez tajemnic.





Kod źródłowy Windows XP - gdzie znaleźć?

Windows XP

Windows Server 2003

MS DOS 3.30

MS DOS 6.0

Windows 2000

Windows CE 3

Windows CE 4

Windows CE 5

Windows Embedded 7

Windows Embedded CE

Windows NT 3.5

Windows NT 4

Co wyciek oznacza dla użytkowników Windowsa XP i Windowsa 10?

Kod źródłowy Windows XP wyciekł do sieci. To dobry dzień dla ciekawskich programistów, którzy chcieliby zobaczyć jak działa popularny system Microsoftu od środka. To także świetne wieści dla hakerów oraz fatalne dla uparciuchów nadal korzystających z niewspieranego już od lat oprogramowania.W Internecie pojawił się kod źródłowy Windows XP SP1 oraz kilku innych wersji oprogramowania Microsoftu. Osoba odpowiedzialna za wyciek informuje, że spędziła ostatnie dwa miesiące na kompilowaniu kodu, który właśnie umieściła w sieci jako torrent w serwisie 4Chan. Cała paczka danych, zawierające także dziwne filmy z teoriami spiskowymi na temat Billa Gatesa, opiewa na aż 43 GB. Umieszczono w niej kod:Kody źródłowe Windows XP i Windows Server 2003 rozpowszechniane są także osobno, jako archiwum 7zip o rozmiarze 2,9 GB. Leakster podaje, że kod Windowsa XP krążył pomiędzy hakerami już od lat, lecz dopiero teraz postanowiono go upublicznić.Firma Microsoft ma dopiero potwierdzić czy udostępnione kody źródłowe są prawdziwe.Niewspierany już Windows XP wciąż użytkowany jest na pewnej liczbie komputerów na całym świecie. Oczywiście opublikowanie wspomnianych informacji może wpłynąć na wzrost ataków wymierzonych w stronę użytkowników tego softu. Jeśli ktoś znajdzie bugi w kodzie Windowsa XP (a część tego kodu jest obecna w Windows 10 ), to może je wykorzystać także przeciwko osobom korzystającym z najnowszej wersji OSu giganta z Redmond.Nie możemy i nie chcemy publikować tutaj linków prowadzących do cennych danych Microsoftu. Jeśli jednak zechcecie je znaleźć, bez problemu znajdziecie je na 4Chanie. Jeśli nie będziecie w stanie, prawdopodobnie dane te i tak do niczego by Wam się nie przydały.Źródło: 4chan