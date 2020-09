Promocja na Androida! Paczka gier i aplikacji do pobrania zupełnie za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

Ppolecamy kilka interesujących gier logicznych: RowRow, Infinite Puzzle, ShapeOminoes i Glidey. Oprócz tego, warto zainstalować dwie gry przygodowe - Aveyond 3-1: Lord of Twilight oraz Dark legend of war 1945.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.Źródło: Google Play