Firefox 81 już jest. Co nowego w przeglądarce Mozilli?

Aktualizacja zaszczyciła i desktopy, i urządzenia mobilne.





Firefox 81 z nowym motywem

„Do naszego zestawu motywów, składającego się dotychczas z motywu domyślnego, jasnego i ciemnego, w tym wydaniu Firefox wprowadza motyw Alpenglow: kolorowy wygląd dla przycisków, menu i okien. Możesz zmienić motyw Firefoxa w ustawieniach lub preferencjach.”

Mozilla udostępnia duże aktualizacje do swojej przeglądarki – Firefox – w przybliżeniu co miesiąc. Pod koniec lipca mogliśmy się cieszyć już Firefoxem 79, a pod koniec sierpnia Firefoxem 80. Dotychczasowe tempo aktualizacji zostało zachowane przez firmę i tym razem, bowiem właśnie zadebiutował Firefox 81. Koniecznie sprawdźcie, jakie nowości wprowadza.Pierwszym z dodatków, których desktopowy Firefox doczekał się w wersji 81, jest nowy oficjalny motyw zmieniający wygląd przeglądarki – Alpenglow. Aby go włączyć, należy przejść do Ustawień programu i z panelu po lewej stronie okna wybrać zakładkę Dodatki i motywy. Warto przypomnieć, że obok Alpenglow i domyślnego motywu Mozilla oferuje motyw Ciemny i Jasny., czytamy w opublikowanej przez Mozillę liście zmian