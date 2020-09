Xiaomi kombinuje ze zdjęciami. MIUI pokaże na znaku wodnym, gdzie zrobiłeś zdjęcie

W końcu do czegoś się przyda.





Znak wodny w MIUI pokaże, gdzie zrobiłeś zdjęcie

Użytkownik ma mieć sporo wzorów do wyboru / Foto: XiaomiToday

MIUI umożliwia ustawienie wodnego znaku widocznego na zdjęciach. W przypadku MIUI zawiera on informację na temat modelu smartfona oraz wizualnego przedstawienia soczewek aparatu. Oprócz tego nie spełniał on żadnej praktycznej roli, więc zdecydowana większość użytkowników go po prostu wyłączała.Według nowych wieści MIUI ma to zmienić dzięki nowej funkcji.XiaomiToday informuje, że w chińskiej becie MIUI pojawiła się nowa forma znaku wodnego. Tym razem zamiast zbytecznych informacji o modelu smartfona może pokazywać miejsce wykonania fotografii.Można to będzie włączyć poprzez wejście do menu ustawień aparatu, a następnie do podmenu "Znak wodny". MIUI ma umożliwić na automatyczne wstawianie lokalizacji GPS, jednak użytkownik podobno będzie mógł też wpisać ją ręcznie.Xiaomi prawdopodobnie pozwoli na dostosowanie wyglądu znaku wodnego. Według źródła wybór będzie spory. W systemie mają znaleźć się znaki wodne ze współrzędnymi, datą czy miejscem.Jeśli znak wodny z lokalizacją znajdzie się w MIUI, to najpierw zobaczymy go w chińskiej becie, potem stabilnym wydaniu a następnie (miejmy nadzieję) w wersjach globalnych (początkowo testowych, a następnie stabilnych).