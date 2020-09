Od teraz Mapy Google pokazują statystyki dotyczące COVID-19

Aplikacja z nową przydatną funkcją.





Nowa warstwa Map Google – jak działa?

Od początku wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Google zdążyło dodać do swoich usług, a w szczególności Map Google, nie jedną funkcję związaną z COVID-19. To powiedziawszy, z większości z nich w Polsce nie można było skorzystać. Inaczej jest w przypadku ostatniej nowości, która zaczęła trafiać do kolejnych użytkowników aplikacji, również w naszym kraju, już teraz.Google postanowiło dodać do Map zupełnie nową warstwę. Ta, w przeciwieństwie do dotychczasowych, nie przedstawia jednak natężenia ruchu, tras rowerowych czy tras transportu publicznego, a statystyki związane z pandemią COVID-19.Dokładniej mówiąc, nowa warstwa w Mapach pokazuje, ile nowych przypadków zachorowań na COVID-19 na 100 tysięcy osób zarejestrowano w danym regionie w ciągu ostatnich 7 dni. Poza tym, warstwa z pomocą strzałki skierowanej w górę lub w dół informuje, czy w konkretnym obszarze z tygodnia na tydzień rejestruje się coraz mniej, czy coraz więcej zakażeń. Obszary z największą liczbą przypadków oznaczono dodatkowo czerwonym kolorem, a te, w przypadku których statystyki prezentują się lepiej, odcieniami barw żółtej i pomarańczowej.