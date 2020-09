Telewizory z Androidem będą jeszcze lepsze. Wydano Android 11 TV

Android na smartfony i tablety ma pierwszeństwo względem wydania Android TV, które jest dedykowane telewizorom i przystawkom Smart TV. Google ogłosiło, że firma ukończyła pierwsze prace nad telewizyjną gałęzią zielonego robota i podsumowuje zmiany, a także będzie pomagać w implementacji producentom sprzętu.



Lepsze multimedia i dodatkowe funkcje w Android TV









Askey ADT-3 Developer Kit / foto. Askey



Dla wielbicieli multimediów przygotowano tryb Auto Low Latency i dekodowania różnych mediów z niskim opóźnieniem czy Tuner Framework ze zaktualizowanym Media CAS i rozszerzeniem HAL w HDMI CEC.



Inne kwestie, to chociażby nowe monity o nieaktywności, klawisze szybkiego wybudzania czy możliwość przeprowadzania cichych aktualizacji systemu i szersza obsługa gamepadów Bluetooth, która przyda się w dobie coraz większej popularności usług steaamingu gier jak np. prężnie rozwijana Nvidia GeForce Now. Wcześniej mówiono o pewnej rewolucji, ale lista zmian pasuje raczej do zwyczajnej ewolucji systemu.



Kiedy Android 11 TV na twoim urządzeniu?



W kwestii implementacji systemu do urządzeń smart TV trzeba śledzić doniesienia producentów danych telewizorów i przystawek, Google wspomina po prostu o najbliższych miesiącach. Ale już teraz Android TV 11 jest dostępny na przystawce ADT-3 stworzonej przy współpracy z Askey. Nie jest to jednak zwykłe urządzenie dla końcowych konsumentów, a podobna do Xiaomi Mi Box S przystawka smart TV , tyle że deweloperska, więc kierowana do twórców oprogramowania.



Źródło i foto: Google