realme UI 2.0 oficjalnie. Poznaliśmy nowości i plan aktualizacji smartfonów do Androida 11

Nowy system korzysta z dobrodziejstw Androida 11.

Nowości w realme UI 2.0

realme UI 2.0 pozwala na zmianę kolorów systemu. / Foto: realme

...oraz tworzenie własnych wzorów AOD. / Foto: realme

realme UI 2.0 i bezpieczeństwo

Dane będą jeszcze bezpieczniejsze. / Foto: realme

realme UI 2.0 ma być bardziej produktywny

realme UI 2.0 ma być szybsze, lżejsze i stabilniejsze. / Foto: realme

realme UI 2.0 wyposażono w asystenta snu. / Foto: realme

realme UI 2.0 - dostępność

realme UI 2.0 może się podobać. / Foto: realme

realme UI 2.0 to duża aktualizacja wprowadzająca nie tylko sporo nowych funkcji. Producent zatroszczył się także o dodatkowe możliwości w kwestii dostosowania systemu pod użytkownika. Poza tym realme wprowadziło nowości z zakresu prywatności i ochrony danych. Nie należy zapomnieć o poprawkach wydajności oraz integracji funkcji z Androida 11.realme UI 2.0 tak jak pisałem wprowadza sporo nowych funkcji w kwestii dostosowania wyglądu systemu. Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z pięciu wariacji kolorystycznych i jeden z dziesięciu jednolitych kolorów.Oprócz tego firma zainstalowała 5 motywów funkcji Always On Display z możliwością stworzenia własnych wzorów. Zatroszczyła się także o zgodność z zewnętrznymi paczkami ikon i czcionek. Nie można pominąć obsługi innych launcherów.realme UI 2.0 oferuje ponadto opcję ustawienia jednego z trzech rodzajów trybu ciemnego - wzmocnionego, średniego i delikatnego. Różnią się intensywnością czerni - w ostatnim z nich mam już do czynienia z szarością. Skąd taka trójstopniowość? Mniejszy kontrast prawdopodobnie mniej męczy oczy.realme UI nie skupia się jednak tylko na wyglądzie. System wyposażono w ochronę Invisible Door, która zwraca puste wartości, jeśli program próbuje dostać się do prywatnych danych użytkownika takich jak kontakty czy wiadomości. Podobną funkcję znajdziemy wWarto wspomnieć o prywatnej przestrzeni chronionej hasłem. Dzięki niej mamy możliwość zastrzeżenia dostępu do określonych aplikacji.Poza tym realme UI 2.0 oferuje bezpieczeństwo płatności, blokowanie szkodliwych stron oraz niechcianych połączeń. Oferuje też funkcje Androida 11 związane z bezpieczeństwem.Pomóc ma w tym zwiększona wydajność. Producent chwali się, że system zajmuje o prawie połowę mniej zasobów, będąc przy tym ponad 30 proc. szybszym. Ponadto generowany obraz ma być prawie 20 proc. stabilniejszy. Co to oznacza? Na przykład mniejsze "rwanie" animacji.realme UI 2.0 obsługuje pływające okno, które bazuje na kodzie Androida 11. Podobnie jest z nowym paskiem powiadomień i przełączaniem źródeł dźwięku.realme pochwaliło się także nowym narzędziem "Cyfrowej Równowagi" oraz autorską aplikacją do monitorowania snu oraz stanu zdrowia.System pojawi się najpierw na modelu realme X50 Pro. Wczesny dostęp będzie możliwy już 24 września, jednak stabilne wydanie pojawi się dopiero pod koniec listopada.